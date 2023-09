Cartas para el futuro: cómo ser parte de esta iniciativa de 50.cl

9 de Septiembre de 2023

Esta es una instancia online que busca acercar a la comunidad a contar sus vivencias a 50 años del golpe de Estado.

A solo días de que se cumplan 50 años del golpe de Estado en Chile han surgido diversas actividades en conmemoración a esta fecha, y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio no se quedó atrás.

La institución puso a disposición de la comunidad un sitio web que reúne más de 70 actividades gratuitas en todas las regiones del país. Dentro de ellas se encuentran ciclos de cine, recorridos de memoria, actos artístico-culturales, marchas, conversatorios, entre otras iniciativas.

Cartas para el futuro

Cartas para el futuro, hacia los 50 años del golpe militar es el nombre de una de las iniciativas impulsadas que es online y abierta al público.

“Invitamos a toda la comunidad a escribir una carta, bajo la mirada de las heridas y el aprendizaje histórico que nos dejó este oscuro momento”, dice la página que incentiva a todos a ser partícipes de esta actividad.

Desde el Gobierno se refirieron a la importancia de rememorar y la finalidad que tiene esta instancia: “Estamos convencidos de que la memoria no solo es recordar lo que pasó y que lo que pasó no puede pasar nunca más. Es mantener vivo el pasado buscando a los que ya no están y cuidar el presente de quienes sobrevivieron”.

¿Cómo participar de la actividad?

Paso 1

Para escribir tu carta deberás entrar a la página 50.cl, allí encontrarás la sección Cartas para el futuro.

Paso 2

En dicha sección, tendrás que ingresar un correo electrónico y tu nombre en las casillas correspondientes.

Paso 3

Cuando estén listos los pasos anteriores, podrás escribir tus sentimientos sobre este día, una historia, vivencia, recuerdo o lo que desees en un total de 760 caracteres.

La actividad estará disponible hasta final de año y en diciembre de 2023 se hará un compilado para mostrar algunas de las cartas recibidas a la comunidad. Estas serán publicadas en la misma plataforma del Ministerio de Culturas.