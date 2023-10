Reforma previsional congelada hasta después del plebiscito: ¿Le conviene al Gobierno?

19 de Octubre de 2023

Aunque la ministra del trabajo, Jeannette Jara, lo descarta, la investigadora en sistema de pensiones, Denise Laroze, cree que efectivamente si se rechaza la propuesta de Constitución, hay más posibilidades de que avance.

Como “la única opción real” que tiene el Gobierno para que se avance en la reforma previsional que está impulsando es vista la decisión de mantener “congelada” la iniciativa hasta después del Plebiscito de Salida de la nueva Constitución.

Así al menos lo aseguró la investigadora en sistemas de pensiones y académica de la Universidad de Santiago, Denise Laroze, quien comentó a EL DÍNAMO que dicho aplazamiento “es una mirada realista de las circunstancias que vive el país”.

También se mostró “totalmente de acuerdo” con las versiones que indican que en la medida que se rechace la propuesta de Constitución hay más posibilidades de que se avance en la reforma previsional.

“Si nos vamos a la teoría del péndulo, ya se fue a la izquierda y después se ha ido a la derecha. Y dicen que se está yendo a la izquierda de nuevo. Entonces, si es que se rechaza (la propuesta de Constitución), el Gobierno tiene más posibilidades de implementar el cambio de reglas que quiere, que es la postura de la reforma previsional”, argumentó la docente de la Facultad de Administración y Economía de la USACH.

Por el contrario, “si se aprueba el proyecto constitucional, no hay ninguna forma de que el Congreso apruebe esta reforma“.

Qué busca el Gobierno con la reforma previsional

Respecto de la propuesta del Gobierno, la académica apuntó que “tiene elementos súper interesantes, que simplifican la relación de las personas con el proceso de jubilación“.

Entre ellos, destacó el hecho de “tener un solo interlocutor, donde se puede ir a reclamar o a preguntar. Una ventanilla única es súper útil“, sostuvo.

Pero, por otro lado, reestructurar el sistema actual en elementos que sean solo administrados por el Estado genera un nivel de rechazo muy fuerte en la derecha”, reconoció la experta.

Por lo mismo, estima que “es muy difícil pensar que si gana la propuesta constitucional actual, eso vaya a tener algún tipo de apoyo en la oposición”.

Para explicar mejor las visiones contrapuestas que tienen el Gobierno y la oposición sobre el tema, Denise Laroze explica que el Ejecutivo “cambió las reglas del juego“.

Así, detalló que “en las propuestas de la ex presidenta Bachelet y el ex presidente Piñera había ciertas normas que todo el mundo aceptaba. Se reformaban las AFP, pero la industria como tal no, en términos de cómo se administraban los fondos. No tenía grandes cambios“.

“En cambio, ésta es una propuesta radicalmente distinta, que cambia la estructura del mercado y, como tal, es empezar una conversación de nuevo. Es llegar a un acuerdo nuevo respecto de cómo enfrentar un dilema para el cual antes había un consenso”, apuntó al respecto.

La académica aseguró también que “uno de los elementos que es súper importante, sea cual sea la reforma, es que sea simple de explicar, para que las personas lo puedan entender sin tener temor de dónde van a ir a parar sus recursos. Y el problema que tiene el Gobierno es que lo que está haciendo es difícil de explicar“, concluyó la investigadora en sistemas de pensiones.

Las razones dadas por la ministra del Trabajo

Una visión distinta del tema planteó hoy la titular del Trabajo, Jeannette Jara, tras descartar que la reforma de pensiones esté condicionada al resultado del plebiscito del 17 de diciembre.

No vamos a tener problemas en hacer la presentación de indicaciones después del plebiscito, porque no es eso lo que condiciona que las presentemos o no”, sostuvo.

Y puntualizó que “lo que condiciona que presentemos las indicaciones es que necesitamos un acuerdo para presentarlas. Si no hay un acuerdo, lo único que va a pasar es que vamos a tensionar más el ambiente político, a polarizarnos. Y a seguir discutiendo, mientras las personas en sus casas necesitan un cambio en el sistema de pensiones”.

Insistió que lo anterior “no le sirve a nadie” y reiteró que “necesitamos un acuerdo previsional. Si es antes del plebiscito, sería muy buena noticia. Si es después, también vamos a seguir trabajando en eso“, cerró la secretaria de Estado.