Bachelet llamó un gran acuerdo nacional para avanzar en la reforma previsional: “El foco no pueden ser sólo las AFP”

11 de Agosto de 2023

La ex presidenta participó en un encuentro con vecinos de Macul, donde manifestó que "ustedes no pueden seguir esperando".

La ex presidenta Michelle Bachelet participó en un encuentro con el presidente Gabriel Boric junto a vecinas y vecinos de la comuna de Macul, donde abordaron la reforma previsional. En dicha actividad también participó la ministra del Trabajo, Jeanette Jara.

Tras la cita, sostuvo que las pensiones actuales “son insuficientes para llevar una vida digna“, por lo que hizo un llamado a alcanzar un acuerdo nacional en torno a esta materia.

La ex mandataria le dijo a los asistentes que “el debate ha sido largo y no puede seguir alargándose. Ustedes no pueden seguir esperando“.

“La clave es que las pensiones puedan subir ahora y no en 20 años más. La cohesión de nuestra sociedad no puede resistir tanta desigualdad”, agregó la ex jefa de Estado.

Y junto con enfatizar que pensiones no permiten hoy llevar una vida digna al dejar de trabajar, Bachelet recalcó que las jubilaciones “no van a mejorar dentro del sistema previsional que tenemos“.

Un gran acuerdo nacional

En esa misma línea, la ex presidenta planteó que “el foco no pueden ser sólo las AFP y sus intereses económicos, sino que el foco deben ser los pensionados y pensionadas que hoy no pueden llegar a fin de mes”.

En ese sentido, Michelle Bachelet expresó que Chile necesita “un gran acuerdo nacional” para aprobar la reforma previsional

“Necesitamos que sea un acuerdo aprobado en el parlamento y que todos los sectores políticos estén disponibles para sentarse a la mesa. Y que no piensen en sus propios intereses, si no que en la calidad de vida de las personas”, dijo.

“Mejorar las pensiones actuales y futuras es un imperativo vital, moral, ético, pero también de cohesión social. Y espero que exista un amplio consenso sobre ella”, agregó.

Además, quiso “reiterar lo que dije en 2008: con la reforma previsional no gana un grupo, ganamos todos“.

En la oportunidad, Michelle Bachelet apuntó también que para conseguir que mejoren las pensiones en Chile “necesitamos otra cosa: luquitas“.

“Tenemos que añadirle pacto fiscal, para que al Gobierno le pueda llegar dinero y las pensiones se mejoren ahora“, cerró.