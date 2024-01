Superintendente de Salud proyectó cuándo podrían quebrar las isapres

8 de Enero de 2024

En diciembre pasado el superintendente de Salud, Víctor Torres, había dicho que aquello ocurriría en febrero, pero este lunes dijo que la situación "ha ido cambiando por distintas razones".

Para “mayo o junio de este año” proyectó ahora el superintendente de Salud, Víctor Torres, el posible incumplimiento de los indicadores por parte de las isapres, tras la baja de 12% promedio en los ingresos por la aplicación del fallo GES desde enero, por lo que ninguna caería en quiebra a corto plazo.

De esta forma, la autoridad postergó en al menos tres meses la fecha que había indicado la última quincena de diciembre, cuando sostuvo que el incumplimiento por parte de las aseguradoras privadas podría ocurrir en febrero.

Al referirse al cambio de la fecha, Torres precisó que la situación de las isapres “ha ido cambiando por distintas razones“.

“Lo digo a propósito de la discusión que se dio en en el Congreso por la ley de reajuste. Porque cuando estábamos discutiendo este proyecto de ley, efectivamente habían condiciones y situaciones que hacían mucho más probable que pudiera haber alguna que cayera en incumplimiento de indicadores, no que cayeran en quiebra, de febrero en adelante“, detalló la autoridad.

Entrevistado por radio Cooperativa, el superintendente de Salud ahondó en el tema y explicó:

“Hoy día, por los resultados que se suman en el mes de noviembre, más en algunos casos la capitalización de los indicadores que ha hecho una isapre en dos oportunidades en el mes de diciembre y también ahora en enero, estos indicadores han ido modificándose y han mejorado también sus condiciones”, aseveró.

“Esto, a la luz de también considerar el adelantamiento del aumento o del alza del precio base, que va a ocurrir en el mes de marzo del presente año“, complementó.

Tranquilidad hasta mayo o junio

Luego, aseguró que “juntando todos esos elementos, la proyección al menos nos permite llegar con mayor tranquilidad hasta el mes de mayo o junio de este año“, fecha en que se proyecta que entre en vigencia la Ley corta de isapres.

Víctor Torres descartó la posibilidad de que el incumplimiento de indicadores conlleve la quiera inmediata de una isapre y que dichos indicadores son el de patrimonio, el de liquidez y la garantía que tienen que tener respecto a las deudas.

Sobre esto, dijo que “cuando uno habla de incumplimiento de indicadores la gente tiende a pensar que en ese mismo momento la isapre cierra y no hay ninguna otra posibilidad. Lo que sucede habitualmente es que si una isapre incumple algún indicador de los que nosotros supervigilamos, le exigimos que entre en un plan de ajuste de contingencia. Ese plan tiene que ser aprobado por nosotros”.

Aseveró que de ser aprobado el plan, la isapre tiene hasta seis meses para ponerlo en marcha.

“Si ese plan no permite salir de la situación de incumplimiento, entonces lo que ocurre es que nosotros nombramos un administrador provisional. Éste también tiene un plazo determinado para intentar devolver al cumplimiento de indicadores a esa isapre”, añadió.

En caso de que las medidas adoptadas no den buenos resultados, la aseguradora “tiene la posibilidad de vender la cartera a otras isapres. Si la venta no resulta, puede licitar la cartera a otras isapres también. Y si no resultase la licitación de esa cartera, ahí es cuando ocurre el cierre del registro de la isapre y cuando efectivamente los pacientes terminan yendo a Fonasa“, concluyó el superintendente Víctor Torres.