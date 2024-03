El relato de la viuda de Ronald Ojeda sobre la noche de su secuestro: reveló sus últimas palabras

22 de Marzo de 2024

La viuda del ex militar, Josmarghy Castillo, entregó detalles sobre la noche en que su marido fue secuestrado y relató cómo se enteró de su hallazgo.

A un mes del secuestro y posterior asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda, la viuda Josmarghy Castillo, relató cómo raptaron a su marido.

La mujer en conversación con La Segunda, sostuvo que aquel 21 de febrero “a las tres y 10 de la mañana. Estábamos acostados los tres (con su hijo) cuando sentimos los golpes en la puerta, que parecían mentiras. Mi esposo tenía pesadillas así, pero ahora era verdad”.

Ante esto, la viuda de Ronald Ojeda relató que “me levanté de la cama y cuando me levanté ya mi esposo estaba con él (el secuestrador que lo sujetó). Me demoré tanto en reaccionar, que cuando salgo de la habitación ya a mi esposo lo tenían agarrado”.

La mujer recuerda que vio que eran tres los secuestradores que fueron a buscar a su marido. “Yo gritaba ‘¡No! ¡no! ¡no!’ y le daba golpes a la pared fuera de la habitación y mi hijo sale y yo le digo ‘no’ y lo meto dentro de la habitación y mi hijo gritaba en la cama, daba golpes también, ‘¿qué pasa mamá?’ y lloraba y yo ‘tranquilo, quédate ahí mi amor, quédate ahí”, describió.

Fue apuntada por uno de los secuestradores

“El más grande (de los secuestradores) me apunta a la cabeza, me hace así (simula un arma con la mano en la cabeza) y me dice ‘cállate’”, expuso Castillo

Tras ello, la mujer continúa contando que “cuando el tipo me dice ‘cállate’ mi esposo me dice ‘quédate tranquila’ y fueron las últimas palabras que me dijo, ‘quédate tranquila’”.

Ante esto, Castillo dijo que se quedó callada y en ese momento los secuestradores aprovecharon de salir, mientras uno de ellos le apuntaba para que no saliera de la habitación.

“Un vecino abre la puerta de su departamento, se asoma, pregunta qué estaba pasando y le gritan ‘¡PDI! ¡PDI!’ Y yo de adentro les grito ‘¡No son PDI! ¡No son PDI!’ Y le daba golpes a la pared. Me cambio de ropa para poder bajar y ya se lo habían llevado, no pude hacer nada”, lamentó.

¿Cómo se enteró del hallazgo del cuerpo de Ronald Ojeda?

El cuerpo de Ronald Ojeda fue encontrado el 2 de marzo en una toma de la comuna de Maipú, donde el cadáver estaba dentro de una maleta y enterrado bajo cemento.

Durante esa jornada, la viuda del ex militar venezolano comentó que lo llamó personal de la PDI: “Quiero que te quedes tranquila porque no es“, le dijeron.

A lo que agregó: “Eso fue temprano y en la tarde van de la Fiscalía y me dicen ‘necesitamos ADN’, ‘qué raro’, ‘es que necesitamos descartar’. Se le tomó una muestra a mi cuñada, buscaron ADN de mi esposo y al poco tiempo llegan de nuevo a decirme que sí era él. Y no podía creerlo y no puedo creer que se hayan demorado tanto en esto y que simplemente hayan encontrado su cuerpo por una llamada anónima”.

Tras ello, manifestó que planteó que buscaría irse del país y sostuvo que “no pudo ser un crimen corriente“.