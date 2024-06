La estrategia del nuevo abogado de la familia de la adulta mayor desaparecida en Limache

18 de Junio de 2024

Juan Carlos Manríquez confirmó la presentación de una querella por la desaparición de María Elcira Contreras en el fundo Las Tórtolas, de Limache.

El abogado Juan Carlos Manríquez asumió la representación de la familia de María Elcira Contreras, la adulta mayor desaparecida en el fundo Las Tórtolas, en Limache, y adelantó que es posible que se solicite ayuda internacional para resolver el tema.

El profesional, que ha representado a figuras tan conocidas como el ex director de la PDI Sergio Muñoz, el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y la familia del ex militar venezolano Ronald Ojeda, entre otras, aseguró que es inminente la presentación de una querella por el caso.

“Vamos a presentar una acción penal en la cual vamos a pedir que se profundice en algunas diligencias que se han hecho hasta ahora, con el apoyo de equipos especializados de nivel nacional como ECOH, el Equipo contra Crimen Organizado y Homicidios, que cuenta con equipos y expertos con especificidad”, le dijo Juan Carlos Manríquez al diario La Estrella de Valparaíso.

Detalló que dirigirán la acción a ciertas circunstancias “que pudieron haber facilitado la sustracción, el extravío, las graves lesiones o el fallecimiento de esta persona, que ya es presumible, atendiendo el tiempo que ha pasado, lo cual es muy triste y grave”.

En la oportunidad, el profesional planteó que “probablemente también vamos a pedir auxilio internacional“.

Quién es el nuevo abogado de la familia de María Elcira

El abogado Juan Carlos Manríquez posee una dilatada trayectoria y es reconocido por participar en algunos emblemáticos casos ocurridos en los últimos años en el país.

El año 2023 formó parte del equipo de abogados que defendió a la ex candidata a gobernadora regional de la Región Metropolitana, Karina Oliva, formalizada por el delito de fraude junto a otros ex militantes de Comunes.

Previamente, Juan Carlos Manríquez asumió la defensa del ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Ricardo Martínez, investigado por presunto fraude en la institución.

Hace casi una década atrás, en 2016, el mismo profesional se encargó de la defensa del ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, quien fue formalizado por emitir facturas falsas hacia SQM.

Este año, en tanto, Manríquez asumió la representación de la familia del ex militar venezolano Ronald Ojeda, quien fue secuestrado desde su hogar y cuyo cadáver se encontró días después en una toma de Maipú.

Poco tiempo después, el abogado se encargó de la defensa del ex director de la PDI, Sergio Muñoz, formalizado por el delito de violación de secreto, en una arista del denominado Caso Audios.