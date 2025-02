A una semana de la desaparición de Ivone Alvarado: mamá apunta a la poca preocupación de sus amigas

Actualizado el 21 de Febrero de 2025

Una semana desaparecida cumplió este viernes la adolescente de 13 años Ivone Alvarado, que dejó su departamento la noche del 14 de febrero.

De acuerdo a lo relatado por la familia de la joven, la noche del 14 de febrero Ivone dejó el hogar y bajó en ascensor al vestíbulo, antes de salir a la calle. Salió sin sus documentos y tampoco tenía un teléfono celular, según ratificó la familia, la que contó que estaban a punto de emprender un viaje a Brasil

Según pudieron averiguar sus cercanos, la adolescente caminó hasta la estación Padre Hurtado del Metro de Santiago, y se dirigió a la estación Cal y Canto, donde llegó cerca de las 23:00 horas, cuando cierra el ferrocarril subterráneo.

Las primeras pistas sobre la desaparición de Ivone Alvarado

Luego de alertar de la desaparición de la adolescente, un compañero de colegio dijo que la había visto acompañando a un hombre de entre 30 y 40 años, alto, moreno y calvo, en un parque acuático de Peñaflor.

Sin embargo, esta pista se fue enfriando y las indagatorias se centraron en otras opciones, entre las que se contó el llamado que recibió la familia tras la desaparición de Ivone Alvarado.

Al respecto, los familiares de Ivone dijeron que una persona con la voz distorsionada les dio una serie de instrucciones para conocer el paradero de la joven, pero, aunque hicieron lo que les dijeron, no volvieron a ser contactados.

Por su parte, el abogado de la Defensoría Penal Municipal de Estación Central, Javier Torres, confirmó que solicitó nuevas diligencias para dar con la adolescente.

“La hipótesis de la familia apunta a que el extravío surge a raíz de una discusión que tiene la madre con la menor“, aseveró el profesional.

Qué dijo la mamá de Ivone sobre las amigas de su hija

En conversación con el matinal Buenos Días a Todos, Yuri, la mamá de Ivone, reconoció que en los últimos días habían mantenido una relación muy tensa.

La mujer también apuntó a la poca preocupación y colaboración que han mostrado las amigas de su hija tras enterarse de su desaparición.

La mamá de Ivone manifestó que al preguntarle a una de ella si la había visto, “ella me dice que no, que hace tiempo no la ve“.

“Yo le pregunté si no tenía contacto de las otras amigas que tenían en común y ella me dice que no. Yo la verdad siento que eso es mentira, pero no puedo hacer nada“, contó.

Ademitió a la vez que Ivone “se quedaba sola porque no tenía celular. Era imposible que ella hablara con las amiguitas. Yo le decía que si quería hablar con las amigas las invitara a la casa, porque yo no le daba permiso para que ella fuera a otra casa. Pero no las invitaba”, planteó.

“En vacaciones no habló con nadie porque no tenía celular, por eso se nos hace raro“, concluyó la mamá de la adolescente que cumplió ocho días desaparecida.