“No fue una acción planificada”: alcalde de Renaico explicó por qué se mantuvo prófugo de la justicia

13 de Noviembre de 2023

Juan Carlos Reinao aseveró que "no he cometido ningún delito", justo antes de ingresar a la cárcel de Traiguén para cumplir con la prisión preventiva decretada por la justicia.

El alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, ya cumple en la cárcel de Traiguén con la prisión preventiva ordenada por Juzgado de Garantía de Cañete, en el marco de la investigación en su contra por los delitos reiterados de abuso sexual, violación y aborto, que habrían afectado a cinco víctimas.

Previo a su ingreso al recinto penal, el jefe comunal ratificó su decisión de no renunciar a su cargo y explicó por qué se mantuvo prófugo y la razón que lo llevó a entregarse a la justicia.

En una entrevista que le concedió a TVN, Juan Carlos Reinao reiteró su convicción en cuanto a que no ha cometido delito alguno.

“Las policías no pueden estar preocupadas buscándome a mí, cuando yo siento que no he cometido ningún delito. Soy categórico en decirlo, yo no he cometido ningún delito“, enfatizó el alcalde de Renaico.

“No fue planificada”

Sobre su fuga tras conocer la decisión del tribunal que dictó su prisión preventiva, el jefe comunal aseveró que “fue una situación que se dio en el momento. No fue una acción planificada de ninguna manera. No tuve nada que ver con lo que se dice hoy por los medios”, sostuvo, recalcando que “no hubo red de apoyo“.

“No estuve de acuerdo con lo que se dictó, porque la verdad estoy muy tranquilo de mi conciencia, con mi persona“, señaló, justificando su accionar.

Respecto de su decisión de entregarse, Juan Carlos Reinao dijo que la adoptó “por mi familia, por mi entorno, por la preocupación de mis amigos, por mis colegas de trabajo“.

“En mi vida jamás pensé estar en prisión preventiva, menos en la cárcel. Yo no estudié para esto“, planteó el alcalde, quien defendió, sin dudar. su decisión de no presentar la renuncia como alcalde, pese al proceso judicial que se desarrolla en su contra.

A fin de permanecer en el cargo durante la investigación, Reinao pidió su período de vacaciones legales.

Consultado si ha pensado renunciar por lo ocurrido, enfatizó que “no lo voy a hacer, porque no me siento culpable de ninguna situación que hoy día se me acusa. Por lo tanto no voy a renunciar por algo que yo no siento que cometí”, manifestó.

“Es un derecho que yo tengo y lo tiene cualquier ciudadano de este país“, cerró el tema.