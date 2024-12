“Con armas de guerra”: el dramático relato del actor Renato Munster sobre la violenta encerrona que sufrió en Santiago

12 de Diciembre de 2024

"Esta es una lotería. Me tocó y yo doy gracias a Dios que no me pasó nada, porque hay gente que ha muerto", dijo Renato Munster tras sufrir la encerrona.

El actor Renato Munster sufrió una violenta encerrona en la que los delincuentes utilizaron armas de grueso calibre e incluso lo golpearon, en un hecho ocurrido la noche de este miércoles a la altura de la salida 18 de la autopista Costanera, en la comuna de Santiago.

De acuerdo con el relato de Munster, todo sucedió alrededor de las 21:30 horas, cuando conducía su BMW azul eléctrico y se topó con un grupo de delincuentes que con sus rostros cubiertos intentaba robar un auto Mercedes Benz, pero no lograron romper sus vidrios.

“Venía por la Costanera. Tomé la salida hacia el sur por la Autopista Central, y ahí se produce el embotellamiento natural. Estaban los autos detenidos, taponados, y ahí estaban estos delincuentes“, relató el actor.

Dijo que cuando los individuos se percataron de su presencia se fueron directamente sobre él. “De repente veo a cuatro tipos enmascarados bajándose con unas armas como de guerra, que yo dije: no, no lo puedo creer. O sea, ¿en qué país estoy viviendo?“, añadió Munster en declaraciones que entregó a los medios de comunicación.

Según contó, los antisociales “empezaron a golpear las ventanas y yo simplemente me bajé y les dije: aquí está todo. Me quise quedar con el celular, pero no fue posible. Obviamente, me dijeron de todo… Era muy intimidante el tema de las armas, en realmente impactante“.

Dijo también que recibió algunos golpes y fue insultado y amenazado por los sujetos. “Es como una terapia de shock. Te gritan y te amenazan con esas tremendas armas. Yo conté cuatro enmascarados, gente joven. Chilenos, al menos el que me gritó a mí“, aseveró.

Las reflexiones de Renato Munster tras la encerrona

“Todos los días salgo y es como mi karma: ¿en qué momento me va a tocar? Esta es una lotería. Me tocó y yo doy gracias a Dios que no me pasó nada, porque hay gente que ha muerto“, añadió el artista sobre la encerrona que sufrió.

Munster recordó que “venía a un evento de beneficencia aquí, al costado de La Moneda. Imagínate, estaba a 500 metros de llegar ahí, al costado de La Moneda… En Las Condes, en Colina, en todos lados. Santiago, Chile está así”.

“No hay dónde ir, no hay dónde salir. A las nueve y veinticinco de la noche, un miércoles. Y los tipos te bajan y te pueden matar por un auto. Da lo mismo el lugar, las circunstancias, el vehículo, da lo mismo. Entonces es atroz lo que pasa todos los días“, concluyó el actor.

De acuerdo a lo determinado por Fiscalía, las indagatorias del caso quedaron a cargo de detectives de la Policía de Investigaciones (PDI).