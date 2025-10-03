TECHO rechaza a quienes se toman terrenos para “saltarse la fila” y conseguir una casa del Estado

“Por esos pocos se generaliza y estigmatiza a las familias que viven en campamentos, que la gran mayoría llega porque no tiene un lugar donde vivir y no puede pagar arriendo”, indicó el organismo.

Gonzalo Rodríguez, director ejecutivo de TECHO-Chile, mostró su molestia con quienes se toman terrenos a lo largo del país para así “saltarse la fila” y conseguir una casa del Estado.

En entrevista con radio Cooperativa, Rodríguez apuntó a la alianza que conformó con BancoEstado “para innovar en soluciones” para enfrentar la crisis habitacional del país, fortaleciendo la inclusión financiera de las familias con el ahorro.

Este vínculo “puede promover la formalidad y, por ende, tenemos que estar con quienes estén dispuestos a jugar en esa cancha, poniéndoles todos los recursos a disposición”.

Por contrapartida, el director de TECHO-Chile acusó que “hemos visto con mucha preocupación cómo hay personas que quieren saltarse la fila, aprovecharse del sistema o muestran poca disposición a lograr acuerdos. Por esos pocos se generaliza y estigmatiza a las familias que viven en campamentos, que la gran mayoría llega porque no tiene un lugar donde vivir y no puede pagar arriendo”.