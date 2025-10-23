VIDEO – Qué son y para qué sirven las púas removibles que implementó la Municipalidad de Ñuñoa

“También se lo vamos a aportar a Carabineros para ayudar”, manifestó el alcalde Sebastián Sichel durante un punto de prensa.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, presentó este jueves un sistema de púas removibles destinado a apoyar los trabajos de fiscalización de vehículos en la comuna y “reforzar la seguridad y control en terreno”.

De acuerdo con lo manifestado por el jefe comunal, la decisión de implementar este tipo de medidas se tomó a raíz del atropello de un fiscalizador municipal.

En la ocasión, Sichel dijo que tras ese episodio el municipio decidió “buscar tecnología en el mundo que pudiera no solo proteger a nuestros inspectores, sino que también evitar que se fuguen aquellos que cometen delitos y que queremos controlar“.

El alcalde de Ñuñoa dijo que se trata de una “innovación que se llama barra púa, que nadie más tiene en Chile”.

Qué es el sistema de púas removibles que se usará en Ñuñoa

En la ocasión, el jefe de la Municipalidad de Ñuñoa explicó que el sistema consiste en una barra a la que se le instalan púas removibles que pinchan los neumáticos de aquellos sujetos que intenten escapar de un control vehicular. Detalló que cada barra cuesta 2 millones de pesos.

Sebastián Sichel dijo que, de acuerdo con el protocolo municipal, cuando se detenga a una persona para una fiscalización, los inspectores tendrán que informar al conductor que pondrán el implemento debajo del vehículo.

“Es la persona que se mueve la que puede pinchar o no su neumático; por lo tanto, no agredes a la persona, no detienes a la persona, es simplemente un mecanismo de prevención”, indicó el jefe comunal.

Según explicó, las barras no revientan el neumático, sino que lo pincha y “en los próximos 30 segundos hacia adelante se va a ir desinflando el neumático; por lo tanto, no puede escaparse más allá de 30 o 100 metros“.

El protocolo de la Municipalidad de Ñuñoa establece que en caso de que se produzca una fuga previa a la fiscalización, el sistema de clavos retráctiles puede ser lanzado hacia el vehículo en marcha, para detener el escape a los pocos metros.