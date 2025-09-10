De cuánto es la multa que deberás pagar en Ñuñoa si botas un chicle o cigarro al suelo

La última sesión del concejo municipal de Ñuñoa aprobó una ordenanza que establece multas por una serie de actos de incivilidad en la vía pública, como el botar colillas de cigarros o chicles al suelo, entre otros.
Así, el estamento determinó una sanción monetaria de hasta 5 UTM ($346 mil) para acciones como el botar basura en la vía pública, no recoger las heces de mascotas u orinar en espacios abiertos.
La municipalidad de Ñuñoa explicó que se busca “reforzar el orden, la limpieza y la convivencia en los barrios, generando conciencia y elevando el estándar de cuidado en la comuna”.
En palabras del alcalde Sebastián Sichel, “es mejor que alguien sepa que tirar un chicle va a ser sancionado aún cuando no pueda fiscalizar a cada persona que tira un chicle, a que sepa que no tiene sanción, porque probablemente va a pensar en no tirarlo”.
El jefe comunal recalcó que la intención es “que Ñuñoa sea una comuna limpia, segura y con un estándar de vida más alto. Ese compromiso es con todos y para todos”.
“No es solo un tema de estética, es de dignidad y convivencia: cuando un vecino ve una calle sucia o un espacio mal cuidado, siente que la autoridad está ausente. Con esta ordenanza reafirmamos que estamos presentes y comprometidos con el cuidado de nuestra comuna”, puntualizó.
La ordenanza municipal de Ñuñoa se aprobó con 8 votos a favor y 3 abstenciones de las concejalas oficialistas Verónica Chávez, Alejandra Valle y Mireya del Río.