Tras denuncia por experimentación humana: instruyen sumario sanitario a la U. Finis Terrae

El sumario sanitario se inició luego de la fiscalización a la U. Finis Terrae que solicitó la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana instruyó que se realice un sumario sanitario en la Universidad Finis Terrae, luego de que se diera a conocer una denuncia por presunta experimentación humana.

Lo anterior se enmarca en la querella que presentó un ex estudiante de doctorado de esa casa de estudios contra el docente Hermann Zbinden Foncea, de quien dijo que lo dejó con secuelas físicas y psicológicas tras someterlo a unas biopsias musculares irregulares.

La acción judicial contra el profesor también establece que las biopsias se realizaron en un gimnasio de la universidad y no en un recinto médico.

El querellante indicó también que, a pesar de que la biopsia se presentó como una actividad “voluntaria”, sí existía presión académica para participar por temor a eventuales represalias.

Sumario sanitario y oficio a la U. Finis Terrae

Al respecto, desde la Seremi se informó que se llevó a cabo una fiscalización del recinto universitario, luego de la solicitud en ese sentido por parte de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, iniciándose así el sumario sanitario en la U. Finis Terrae.

Por su parte, la Superintendencia de Educación Superior (SES) ofició a la universidad solicitando que en un plazo máximo de 5 días hábiles envíe toda la información relacionada al caso.

También pidió que entregue el detalle de los reclamos y solicitudes presentados por estudiantes en esta materia, así como una copia de la normativa interna que regula la ética y la seguridad en proyectos de investigación.