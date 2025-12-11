MOP reduce expropiaciones por nueva Ruta 78 y asegura prioridad en conservación del Parque Víctor Jara

La autoridad optó por dos túneles mineros para reducir expropiaciones y evitar la intervenciones que generaban preocupación en comunidades aledañas.

Los efectos indeseados que podrían generar las expropiaciones para la nueva etapa de la Ruta 78 —que conecta Santiago con San Antonio— tenían en alerta a vecinos de Pedro Aguirre Cerda y San Miguel.

Sin embargo, tal como adelantó EL DÍNAMO, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) está ajustando el trazado del proyecto, tras las inquietudes surgidas por la intervención en áreas como el parque inundable Víctor Jara.

La ministra de Obras Públicas, Jéssica López, confirmó a vecinos de Pedro Aguirre Cerda que se optará por una solución subterránea para evitar la expropiación de un sector de la comuna: la construcción de dos túneles mineros de 2,5 kilómetros cada uno.

“La solución subterránea evita la fragmentación urbana y mantiene la continuidad de la superficie. Esto permitirá conservar espacios emblemáticos como el Parque Centenario y el Parque Inundable Víctor Jara. Además, se proyecta la creación de un parque multipropósito sobre la zona intervenida, transformando el espacio en un área verde y recreativa para beneficio de las comunas involucradas”, detalló el MOP.

Aunque los trazados finales aún se afinan, el plan original afectaba cerca de 4.000 m² del parque Víctor Jara, lo que motivó observaciones de organizaciones y municipios en el proceso de evaluación ambiental.

“Nos gusta cumplir las promesas y nos parece que es de justicia que las obras satisfagan a todas las partes”, afirmó la ministra López durante la reunión con los vecinos.

El diseño inicial contemplaba soluciones en viaducto y trinchera abierta, alternativas que generaron rechazo entre comunidades y autoridades locales debido a su impacto urbano, social y ambiental. Ante ello, el MOP desarrolló un proceso participativo en el marco del plan Buen Vecino, que concluyó en la necesidad de avanzar hacia una solución soterrada mediante dos túneles mineros.

“El proyecto de bitúnel permitirá reducir al mínimo las expropiaciones, proteger los parques existentes, evitar la fragmentación del territorio y mitigar los impactos urbanos. También contempla la creación de nuevas áreas de esparcimiento y recreación que mejorarán la calidad de vida de los vecinos. Nuestro compromiso es colaborar con el MOP para impulsar una obra eficiente y orientada al bienestar de la ciudadanía”, señaló el gerente general de la Sociedad Concesionaria Santiago–San Antonio, Luis Felipe García.