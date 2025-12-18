Minsal y Movilh se enfrentan por acceso a menores de 14 años a programa de acompañamiento a niños trans

La vocera del Movilh Javiera Zúñiga, acusó que “tanto el Minsal como el Congreso Nacional, en la Ley de Presupuestos 2025, están pasando por alto el espíritu de la Ley de Identidad de Género”.

El Ministerio de Salud y el Movilh están en conflicto, luego que se conociera una nueva circular del organismo que limita el acceso de menores de 14 años al Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG).

Según el documento firmado por el subsecretario de Redes Asistenciales del Minsal, Bernardo Martorell Guerra, instruye a los servicios de salud de solicitar “un documento que establezca la autorización para la participación en el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género, en todos los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años”.

Esto, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto 2025, donde se indica que “deberá garantizarse la autorización de los padres, madres o representantes legales para la participación en dicho programa en el caso de niños y niñas menores de 14 años”.

Esto deja sin efecto el decreto publicado durante el gobierno de Sebastián Piñera sobre el reglamento del PAIG, donde se establecía que los menores solo debían informar a sus padres o tutores para poder acceder al programa.

Las críticas del Movilh y la respuesta del Minsal

Ante esto, la vocera del Movilh Javiera Zúñiga, acusó que “tanto el Minsal como el Congreso Nacional, en la Ley de Presupuestos 2025, están pasando por alto el espíritu de la Ley de Identidad de Género, toda vez que el PAIG fue creado por esa norma para dar respuesta a los menores de 14 años y sus familias. Esto justamente porque la Ley no regula de manera explícita el cambio de nombre y sexo legal de menores de 14 años, surgiendo el PAIG como solución a ese vacío”.

Zúñiga aseveró que “el Estado ha demostrado ser tan insensible como inexperto para abordar la realidad de niños y niñas trans menores de 14 años, y ha preferido ceder a una campaña de desinformación y discriminación impulsada por diversos sectores, en vez de buscar soluciones. Las personas trans saben de temprana edad sobre su identidad, pero ahora niños y niñas quedan en total indefensión y falta de todo apoyo estatal para su desarrollo si su familia se opone”.

En esta línea, apuntó que “el Estado no puede mirar para el lado si un niño o niña trans menor de 14 años es discriminado por su familia o es privado de acceder a servicios públicos, como el PAIG, que no deberían discriminar por edad, sino ofrecerse en igualdad de condiciones”.

Ante estos cuestionamientos, desde el Ministerio de Salud explicaron a radio Biobío que la circular no significa la suspensión o eliminación del programa de acompañamiento, sino que solo regula su acceso.

“El PAIG continúa funcionando como un programa de acompañamiento psicosocial, orientado al bienestar integral de niños, niñas y adolescentes”, indicaron.