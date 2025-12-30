Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
País

Cómo lo hizo la Contraloría para destituir al alcalde de Vichuquén por conducir ebrio

La detención de Patricio Rivera se produjo el 19 de septiembre en la Región del Maule, luego de que el alcalde de Vichuquén hizo caso omiso a controles previos.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

La Contraloría General de la República (CGR) confirmó este martes que resolvió destituir al alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera (RN), luego de su detención por conducir ebrio un vehículo fiscal.

El hecho ocurrió el pasado viernes 19 de septiembre cuando, según recordó el ente fiscalizador, “el jefe comunal fue detenido por Carabineros, acusado de conducir en estado de ebriedad un vehículo municipal, lo que habría sido detectado durante un control policial“.

La detención de Patricio Rivera se produjo en la Ruta J60 de la Región del Maule, luego de que el alcalde de Vichuquén hizo caso omiso a controles previos, aunque finalmente lo controlaron en el sector de Costa Colorada, en Hualañé, por conducir a exceso de velocidad.

En la prueba realizada en el lugar, el alcalde Rivera arrojó 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre, con lo que superó los 0,8 que la legislación considera como estado de ebriedad.

Tras el hecho, el jefe comunal admitió lo ocurrido y manifestó que “errar es humano, me tocó y se asume como hombre, un error del que estoy seguro aprenderé mucho. No le hice daño a nadie, pero claramente fallé. Les pido disculpas a quienes desilusioné“.

Qué hizo la Contraloría para destituir al alcalde de Vichuquén

Luego de tomar conocimiento de lo ocurrido, la Contraloría General de la República indicó que inició una investigación sumaria por uso indebido de vehículo fiscal por parte del alcalde de Vichuquén.

De acuerdo con la ley, la CGR no tiene la facultad de destituir a autoridades como los alcaldes por otros motivos, y solo puede instruir una investigación administrativa, informar al Concejo Municipal y, eventualmente, remitir los antecedentes al Tribunal Electoral Regional.

No obstante, sí puede sancionar con la destitución a un alcalde que, como en el caso de Patricio Rivera, hace mal uso de vehículos fiscales.

De acuerdo con el artículo 11 del Decreto Ley 799, que regula el uso y circulación de vehículos estatales, “toda infracción será sancionada con alguna de las medidas disciplinarias establecidas en el Estatuto Administrativo, inclusive la destitución“.

Luego de adoptar su decisión, el ente fiscalizador ratificó que el alcalde de Vichuquén puede interponer recursos contra dicha medida.

Notas relacionadas

Juan Antonio Urzúa, secretario general del PNL: “No estamos buscando trabar la pelota, simplemente queremos hacer presente quiénes somos”
País

Juan Antonio Urzúa, secretario general del PNL: “No estamos buscando trabar la pelota, simplemente queremos hacer presente quiénes somos”

En entrevista con EL DÍNAMO, el secretario general del Partido Nacional Libertario aborda la reunión de Johannes Kaiser con la oficina del presidente electo José Antonio Kast. ¿Se ven dentro del gabinete los libertarios? "Acá lo que nosotros estamos pensando es un apoyo de carácter institucional, y eso puede o no considerar la participación de Johannes en el gabinete", afirma Urzúa.

Daniel Lillo
La verdadera dignidad
Opinión

La verdadera dignidad

La conversación seria y republicana es un guiño al pasado, a recuperar el camino perdido. Y a trascender ese octubrismo que tanto daño nos hizo. La amistad cívica, algo excepcional que nos vuelve a unir, es la envidia de muchos países. Algunos seguirán celebrando los insultos de Petro o las majaderías de Maduro, pero estas elecciones son una invitación a la unidad.

Foto del Columnista Leonidas Montes Leonidas Montes
Después del mapa azul
Opinión

Después del mapa azul

La gran incógnita es si habrá una sola oposición o varias. Todo indica que podrían convivir distintos polos dentro de un mismo bloque, con coordinaciones mínimas, pero con proyectos distintos. Algo que, en rigor, no sería tan nuevo: se parece bastante a cómo comenzó el gobierno actual.

Foto del Columnista Paula Comandari Paula Comandari
Escape libre
Opinión

Escape libre

Cuando la polarización marca el debate, cuando la mirada está puesta casi exclusivamente en seguridad y crecimiento —que, por supuesto, son importantes—, vale la pena forzarse a pensar qué queremos construir. Cuáles son las alternativas que queremos ofrecer al futuro. En qué sueño queremos fijar la mirada.

Foto del Columnista María José O'Shea María José O'Shea
Juan Sutil tras el triunfo de Kast:
Política

Juan Sutil tras el triunfo de Kast: "El desafío es cumplir con las promesas de campaña"

El expresidente de la CPC dice estar optimista respecto al próximo Gobierno, aunque ve algunos elementos en los cuales habrá que poner atención: las expectativas en materia de seguridad y crecimiento, pero también el rol de la futura oposición. Respecto del momento que vive Chile, es claro: “La Presidenta Bachelet es la gran responsable del estancamiento del país, de los problemas que hoy tenemos”.

Gabriela Villalobos
Chef Álvaro Clavijo: un colombiano en la cima
Gastronomía

Chef Álvaro Clavijo: un colombiano en la cima

Chef y propietario de El Chato, de Bogotá, recién coronado como el restaurante número uno de Latinoamérica por 50 Best, Álvaro Clavijo habla del vértigo del día siguiente, de la presión de liderar dos cocinas y de su objetivo mayor: convertir el premio en una herramienta para cambiar la conversación sobre su país y pasar de la etiqueta del miedo a la de un lugar al que se debe ir a comer.

Pablo Schwarzkopf