Cómo lo hizo la Contraloría para destituir al alcalde de Vichuquén por conducir ebrio

La detención de Patricio Rivera se produjo el 19 de septiembre en la Región del Maule, luego de que el alcalde de Vichuquén hizo caso omiso a controles previos.

La Contraloría General de la República (CGR) confirmó este martes que resolvió destituir al alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera (RN), luego de su detención por conducir ebrio un vehículo fiscal.

El hecho ocurrió el pasado viernes 19 de septiembre cuando, según recordó el ente fiscalizador, “el jefe comunal fue detenido por Carabineros, acusado de conducir en estado de ebriedad un vehículo municipal, lo que habría sido detectado durante un control policial“.

La detención de Patricio Rivera se produjo en la Ruta J60 de la Región del Maule, luego de que el alcalde de Vichuquén hizo caso omiso a controles previos, aunque finalmente lo controlaron en el sector de Costa Colorada, en Hualañé, por conducir a exceso de velocidad.

En la prueba realizada en el lugar, el alcalde Rivera arrojó 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre, con lo que superó los 0,8 que la legislación considera como estado de ebriedad.

Tras el hecho, el jefe comunal admitió lo ocurrido y manifestó que “errar es humano, me tocó y se asume como hombre, un error del que estoy seguro aprenderé mucho. No le hice daño a nadie, pero claramente fallé. Les pido disculpas a quienes desilusioné“.

Qué hizo la Contraloría para destituir al alcalde de Vichuquén

Luego de tomar conocimiento de lo ocurrido, la Contraloría General de la República indicó que inició una investigación sumaria por uso indebido de vehículo fiscal por parte del alcalde de Vichuquén.

De acuerdo con la ley, la CGR no tiene la facultad de destituir a autoridades como los alcaldes por otros motivos, y solo puede instruir una investigación administrativa, informar al Concejo Municipal y, eventualmente, remitir los antecedentes al Tribunal Electoral Regional.

No obstante, sí puede sancionar con la destitución a un alcalde que, como en el caso de Patricio Rivera, hace mal uso de vehículos fiscales.

De acuerdo con el artículo 11 del Decreto Ley 799, que regula el uso y circulación de vehículos estatales, “toda infracción será sancionada con alguna de las medidas disciplinarias establecidas en el Estatuto Administrativo, inclusive la destitución“.

Luego de adoptar su decisión, el ente fiscalizador ratificó que el alcalde de Vichuquén puede interponer recursos contra dicha medida.