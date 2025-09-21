Ministro Muñoz contradice a alcalde de Vichuquén y asegura que cometió delito: “Es particularmente grave porque es una autoridad”

El secretario de Estado se refirió en duros términos al caso del alcalde de RN, quien fue detenido conduciendo ebrio tras evadir un control policial durante las Fiestas Patrias.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, se refirió esta mañana a los accidentes de tránsito ocurridos en Fiestas Patrias.

En dicha instancia, el ministro aprovechó de cuestionar la conducta del alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera (RN), quien fue detenido por conducir en estado de ebriedad.

En conversación con Chilevisión Noticias, el secretario de Estado sostuvo que “lo que estamos viendo acá es más bien delito”, esto luego de que el jefe comunal dijera que cometió un “error”.

“Estamos hablando de personas que salen a pesar de todas las señales, a pesar de toda la legislación, a pesar de todos los mensajes que se mandan desde el Presidente hacia abajo, indicando que la conducción tiene que ser responsable, tiene que ser segura, tiene que ser atenta. Por supuesto que no puede ser bajo efecto del alcohol”, prosiguió Muñoz.

“En ese sentido, la situación del alcalde es particularmente preocupante porque hay una autoridad“, acotó el secretario de Estado.

Cabe recordar que el alcalde Rivera fue detenido la tarde del viernes 19 de septiembre. Según Carabineros, vecinos alertaron que el vehículo municipal que conducía el alcalde manejaba a gran velocidad y adelantaba imprudentemente a otros autos.

Pese a que habría intentado evadir el control policial, fue detenido en Hualañé y el alcotest realizado arrojó un resultado de 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que supera ampliamente el límite legal de 0,8 gramos.

Rivera habría intentado fugarse antes de ser detenido

Los hechos ocurrieron cuando el jefe comunal se desplazaba en el automóvil fiscal por la Ruta J60, en la Región del Maule. Funcionarios de Carabineros del retén La Huerta finalmente lograron interceptarlo en el sector de La Cuesta Colorada, en Hualañé.

El fiscal Jaime Rojas, a cargo del caso, formalizó al alcalde este sábado por conducción en estado de ebriedad. “Se formó la investigación por el delito ya señalado, conducción del vehículo en estado de ebriedad y se decretaron cautelares de menor intensidad (…) arraigo nacional, y la especial de la Ley de Tránsito, esto es suspensión provisoria de su licencia de conducir”, explicó el persecutor.

Además, se fijaron tres meses de plazo para la investigación del caso.

A través de Instagram, Rivera reconoció el error pero negó haberse dado a la fuga. “Errar es humano, me tocó y se asume como hombre, un error del que estoy seguro aprenderé mucho. No le hice daño a nadie, pero claramente fallé, les pido disculpas a quienes desilusioné”, escribió el jefe comunal.

“No me arranqué, asumí el error como corresponde. Estaré de pie como siempre”, añadió.

Sin embargo, esta versión contradice el reporte oficial de Carabineros, que confirma su intento inicial de evasión del control policial.