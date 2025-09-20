Alcalde Vichuquén fue detenido por conducción en estado de ebriedad y evadir control policial

Fiscalía informó que se decretaron medidas cautelares de menor intensidad contra el alcalde como arraigo nacional y suspensión provisoria de la licencia de conducir.

Durante la tarde de este sábado 20 de septiembre la Fiscalía del Maule informó que se abrió una investigación en contra del alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera Bravo (RN) quien fue detenido por el delito de conducción en estado ebriedad en vehículo municipal, y por intento de fuga.

Así lo informó el fiscal jefe (s) de Licantén Jaime Rojas, quien detalló que los hechos se habrían dado durante la noche del viernes 19 de septiembre.

Carabineros acudió a fiscalizar un auto que fue visto adelantando y realizando maniobras arriesgadas, pero éste intentó evadir la fiscalización en el retén La Huerta. Sin embargo, en el sector de La Cuesta Colorada, en la comuna de Hualañé, el conductor logró ser detenido. Sorpresa causó en los funcionarios constatar que el conductor era Rivera Bravo.

“El día de hoy, 20 de septiembre de 2025, fue formalizada la investigación en contra Patricio Andrés Rivera Bravo por el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad”, informó el fiscal a cargo de la causa.

Y detalló: “Conducía este vehículo en manifiesto estado de ebriedad y la dosificación alcohólica arrojó 1.78 gramos de alcohol por mil en la sangre”.

Rojas, además, informó que se decretaron medidas cautelares de menor intensidad como arraigo nacional y suspensión provisoria de la licencia de conducir.

Se estableció un plazo de tres meses de investigación.