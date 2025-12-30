Fiscalía cerró investigación contra Cathy Barriga: los delitos que se le imputan a la ex alcaldesa

La defensa de Cathy Barriga, a través del abogado Cristóbal Bonacic, confirmó que solicitará la reapertura de la investigación.

La Fiscalía Oriente informó este martes que cerró la investigación contra la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, luego de casi dos años de indagatoria, a la vez que detalló los delitos que se le imputan.

En esa línea, ratificó que solicitó iniciar un juicio oral contra la ex jefa comunal y planteó que, en total, está pidiendo penas que en conjunto superan los 23 años de cárcel.

De forma paralela, la defensa de Cathy Barriga, a través del abogado Cristóbal Bonacic, confirmó que solicitará la reapertura de la investigación.

“El Ministerio Público ha negado en forma arbitraria la realización de una serie de diligencias que apuntan a confirmar la inexistencia del supuesto déficit que constituye la imputación principal“, argumentó el profesional.

Los delitos que le imputa la Fiscalía a Cathy Barriga

Según precisó la Fiscalía, Cathy Barriga está imputada por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.

En particular, el ente persecutor pedirá una pena de 10 años y un día de presidio mayor por el delito de fraude al fisco; 7 años de presidio mayor por falsificación de instrumentos públicos y uso de instrumento público falsificado; 5 años y un día por delitos reiterados de malversación de caudales públicos; y 541 días de reclusión menor por el delito de negociación incompatible.

La jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, añadió que, además, “se solicitaron multas y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos“.

La investigación del Ministerio Público se inició a raíz de la denuncia que presentó el actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, según la cual la gestión de Cathy Barriga dejó en la comuna un déficit que supera los 31 mil millones de pesos.