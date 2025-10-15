“Nunca fue mi intención…”: así fueron las disculpas públicas de Cathy Barriga a Alejandra Valle

Aunque la periodista destacó que se logró el objetivo de su querella, lamentó que la ex alcaldesa no se atreviera a asistir de manera presencial a la audiencia.

En una audiencia de conciliación, y de manera telemática, Cathy Barriga leyó un comunicado con las disculpas públicas que tuvo que ofrecer a la periodista Alejandra Valle.

Todo se remonta a noviembre de 2024 cuando la ex alcaldesa acusó a la otrora concejala de haber llamado a un centro de salud para confirmar el diagnóstico de TEA de su hijo menor.

Esto motivó a la conductora de La Voz de los que Sobran a presentar una demanda por injurias y calumnias en contra de la ex jefa comunal.

Luego de que el pasado mes de enero Cathy Barriga declinara a entregar disculpas públicas a Alejandra Valle, finalmente accedió a esto y así evitar un juicio.

Ahí, leyó el documento y señaló que “el 12 de noviembre de 2024 ingresé al Centro de Justicia para asistir a una audiencia correspondiente a una causa del 9º Juzgado de Garantía de Santiago. En ese contexto, fui entrevistada por la prensa y realicé declaraciones poco afortunadas“.

“Frente a las insistentes preguntas y en un momento de mucho nerviosismo y dolor, sintiéndome muy mal porque los medios de comunicación estaban poniendo en duda el diagnóstico de mi hijo, emití las declaraciones que la querellante señala en su presentación, en los términos que en ella misma se reproducen. Como madre me sentí en la obligación de aclarar que el diagnóstico de mi hijo es verdadero y no falso”, precisó.

Barriga agregó que “tales dichos provocaron un daño o perjuicio en la querellante en cuanto a su prestigio profesional, político como Concejala de la comuna de Ñuñoa, y pido sinceras disculpas por ello“.

Aún así, quiso dejar en claro que “en ningún caso esas declaraciones tuvieron por objeto actuar en deshonra, descrédito o menosprecio de la querellante, ni imputarle una falta de ética o moralidad. Mis declaraciones se explican en el estado de vulnerabilidad en que me encontraba”.

“Pido disculpas por el daño o perjuicio que mis declaraciones hayan podido provocar al prestigio profesional de la querellante, aunque aclaro que nunca fue mi intención aquello”, cerró.

Pese a las disculpas de Cathy Barriga, Alejandra Valle lamentó que no hayan sido en persona y ante la prensa. “Ella estuvo a través de un Zoom, no se atrevió a darme la cara. Desconozco por qué estuvo a través de Zoom. Enferma, al menos, no se veía”, dijo.

Aún así, la periodista destacó que “estoy súper tranquila porque creo que se logró el objetivo, que ella pidiera disculpas públicas“.