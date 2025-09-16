Tricel confirma inhabilidad de Cathy Barriga para ejercer cargos públicos por cinco años

El Tricel se cuadró con lo expresado en marzo pasado por el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, cuando estableció el castigo para Cathy Barriga.

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ratificó la inhabilidad de Cathy Barriga, ex alcaldesa de Maipú, para ejercer cargos públicos por cinco años.

Esto, luego que la otrora jefa comunal fuera acusada por notable abandono de deberes y/o contravención grave a las normas de la probidad administrativa.

El Tricel se cuadró con lo expresado en marzo pasado por el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, cuando estableció el castigo para Cathy Barriga.

En su fallo, el Tricel precisa que “este Tribunal comparte el análisis del tribunal de primera instancia, en los considerandos cuadragésimos cuarto y siguientes de la sentencia recurrida, en cuanto a que en el actuar de la señora Barriga Guerra se configuran las causales alegadas, por cumplir con los elementos legales de imputabilidad, gravedad y reiteración”.

Esto, por “los hechos que se han tenido por acreditados, la falta de adherencia a las recomendaciones de la Contraloría General de la República y el incumplimiento a la normativa de contratación pública, dan cuenta de una gestión desprolija, en el ejercicio del cargo y el incumplimiento del actuar imparcial que le exige la normativa por sobre el interés privado”.

“Generando a juicio de este tribunal un daño significativo en la confianza pública y afectando gravemente la gestión municipal”, sentenció el Tricel.

El requerimiento en contra de Cathy Barriga fue presentado por tres concejales de Maipú ante el Primer Tribunal Electoral en el año 2020, quienes acusaron a la esposa del diputado Joaquín Lavín de provocar un daño a las arcas municipales, graves problemas de gestión en SMAPA, faltas a la probidad y abuso de imagen.