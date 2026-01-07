Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas caerán precipitaciones en la Región Metropolitana

Esta semana se registraría la primera lluvia del año en la capital, aunque en un ambiente “tropical”.

Este jueves se registraría un drástico cambio en el tiempo, ya que podría volver la lluvia a Santiago después de varias semanas con altas temperaturas.

Dicho evento meteorológico de producirá por un núcleo en altura, que también afectará a otras regiones de la zona centro del país.

De hecho, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por precipitaciones normales a moderadas para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

Las precipitaciones que caerían esta semana en la capital tendrían lugar principalmente en la cordillera y la precordillera, aunque también se podrían registrar en el sector oriente.

Lluvia en Santiago: los sectores en que caerían precipitaciones en la Región Metropolitana

De acuerdo al meteorólogo de TVN, Iván Torres, en el sector de la cordillera las lluvias iniciarían en el atardecer de este miércoles y continuarían hasta el jueves. “Van a ser intensas en la cordillera a ciertas horas, especialmente la madrugada y parte de la mañana (del jueves)”, sostuvo.

Respecto a Santiago Centro, el experto afirmó que “pueden caer gotas durante la madrugada y la mañana. En la tarde no debería caer en nada”.

Por su parte, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, recordó que se espera una máxima de 26°C para este jueves 8 de enero y que los chubascos “no serán todo el día, no se puede precisar una hora específica del día”.

“No es necesario ni la bota ni andar muy abrigado porque va a ser una condición más bien de fuerte influencia tropical… La temperatura no va a ser baja, al contrario”, añadió.

El experto de Mega aseguró que la probabilidad de precipitaciones se podría mantener hasta el viernes. “La temperatura va a ser fuertemente de influencia tropical, con el inicio de lo que podría ser una ola de calor, con estos casi 33°C en Santiago“, comentó.

“Algunos sectores van a presentar chubascos siempre son zonas aisladas. En este caso, le toca al sector céntrico y Oriente, céntrico en la mañana y oriente en la tarde“, precisó.

“En la tarde le toca al sector sur oriente, hablamos de la Florida y Puente Alto, que con claridad que van a tener estos chubascos, pero con ambiente de alta temperatura, en realidad muy alta temperatura, muy caluroso, de fuerte influencia tropical este comportamiento”, cerró Leyton.