MAPA – Por hasta siete horas: revisa las comunas que se verán afectadas por cortes de luz este jueves 8 de enero

Enel anunció una serie de cortes de luz para esta jornada, producto de trabajos programados en el tendido eléctrico.

Enel dio a conocer que se habrán diversos cortes de luz en comunas de la Región Metropolitana (RM) para este jueves 8 de enero de 2026.

Lo anterior, debido a trabajos programados en el tendido eléctrico, por lo que algunos sectores podrían experimentar la suspensión de suministro eléctrico por hasta siete horas, según anunció la empresa.

Para revisar si tu hogar está dentro de las zonas que se verán afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel disponible EN ESTE LINK, donde encontrarás todos los detalles.

Qué comunas de la RM se verán afectadas por cortes de luz este jueves 8 de enero de 2026

Las comunas de la Región Metropolitana que sufrirán cortes de luz este jueves son: Conchalí, Cerrillos, San Ramón, La Granja, San Miguel y Lo Barnechea.

Conchalí: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Cerrillos: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

San Ramón: Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

La Granja: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Barnechea: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.