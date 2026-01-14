¿En qué comunas y a qué hora? Los cortes de luz que anunció Enel en Santiago este miércoles 14 de enero

Revisa los sectores de la Región Metropolitana que se verán afectados por cortes de luz por hasta siete horas.

Enel informó que se llevarán a cabo una serie de cortes de luz este miércoles 14 de enero, los cuales afectarán a seis comunas de la Región Metropolitana (RM).

Esta medida tiene relación con trabajos programados en el tendido eléctrico, por lo que algunos sectores podrían experimentar la suspensión de suministro eléctrico por hasta siete horas, según dio a conocer la compañía.

Para revisar si tu hogar está dentro de las zonas que se verán afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel disponible HACIENDO CLIC AQUÍ, donde encontrarás todos los detalles.

Las comunas de Santiago que tendrán cortes de luz este miércoles 14 de enero

Las comunas de Santiago que sufrirán cortes de luz este miércoles son: Santiago, Maipú, La Granja, San Miguel, Ñuñoa y Providencia. Revisa los sectores de la capital afectados:

Santiago: Desde las 11:00 horas hasta las 19:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas.

Maipú: Desde las 15:00 horas hasta las 18:00 horas.

La Granja: Desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

San Miguel: Desde las 9:00 horas hasta las 15:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

Providencia: Desde las 10:30 horas hasta las 17:30 horas.