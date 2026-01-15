MAPA – Los cortes de luz que habrá en RM este jueves 15 de enero: revisa las comunas y horarios

Revisa los sectores que se verán afectados por la suspensión del suministro eléctrico, que se extendería por hasta siete horas.

Enel anunció que se realizarán una serie de cortes de luz este jueves 15 de enero, los cuales afectarán a seis comunas de la Región Metropolitana (RM).

Esta medida tiene relación con trabajos programados en el tendido eléctrico, por lo que algunos sectores podrían experimentar la suspensión de suministro eléctrico por hasta siete horas, según dio a conocer la compañía.

Para revisar si tu hogar está dentro de las zonas que se verán afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel disponible HACIENDO CLIC AQUÍ, donde encontrarás todos los detalles.

Estas son las comunas de la RM que sufrirán cortes de luz este jueves 15 de enero

Las comunas de Santiago que sufrirán cortes de luz este jueves son: Las Condes, Peñalolén, Macul, Santiago Centro, Pudahuel y Maipú.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

Santiago Centro: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Comuna de Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas