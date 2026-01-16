MAPA – Estos son los cortes de luz programados en RM para este viernes 16 de enero

Revisa las comunas y sectores afectados por la suspensión del suministro eléctrico, el cual se podría extender por varias horas.

Enel informó que se realizarán una serie de cortes de luz este viernes 16 de enero, los cuales afectarán a siete comunas de la Región Metropolitana (RM).

Esta medida responde a trabajos programados en el tendido eléctrico, por lo que algunos sectores podrían experimentar la suspensión de suministro eléctrico por hasta siete horas, según dio a conocer la compañía.

Para revisar si tu hogar está dentro de las zonas que se verán afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel disponible HACIENDO CLIC AQUÍ, donde encontrarás todos los detalles.

Estas son las comunas de la Región Metropolitana que sufrirán cortes de luz este viernes 16 de enero

Las comunas de la RM que sufrirán cortes de luz este viernes son: Quilicura, Maipú, La Florida, Macul, Las Condes, San Joaquín y Lo Prado.

Quilicura: Desde las 09:30 hasta las 14:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Lo Prado: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.