Tras suspensión de Festividad de San Sebastián: Yumbel aclara qué pasará con stands comerciales

La municipalidad de Yumbel informó que, pese a la suspensión de la Festividad de San Sebastián por los incendios forestales que afectan a la zona sur del país, los stands comerciales instalados por esta actividad permanecerán funcionando hasta el 21 de enero, fecha originalmente establecida, bajo medidas de seguridad y prevención.

La determinación fue adoptada tras reuniones de coordinación entre equipos municipales, Carabineros de Chile y representantes de los comerciantes, con el objetivo de resguardar la seguridad de las personas y asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas definidas para este período.

Al respecto, el alcalde de Yumbel, José Sáez, señaló que, “sabemos que esta situación genera incertidumbre y preocupación, en los comerciantes como en la comunidad. Por eso hemos buscado una decisión responsable, que permita resguardar la seguridad de las personas, pero también dar certezas y acompañamiento a quienes hoy están trabajando en nuestra comuna, siempre en el marco del complejo escenario que vive la región”.

Asimismo, el jefe comunal hizo un llamado a la colaboración de la comunidad, indicando que “hoy más que nunca necesitamos actuar con responsabilidad y solidaridad, respetando las medidas preventivas y las indicaciones de los equipos en terreno, entendiendo que la prioridad es cuidar la vida y la seguridad de todos y todas”.