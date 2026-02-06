Secciones
El prontuario de Dayonis Orozco, acusado de asesinar al teniente Emmanuel Sánchez

El sujeto será extraditado a Chile para enfrentar a la justicia por el asesinato del teniente de Carabineros y su presunta participación en el crimen de Ronald Ojeda.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la extradición a Chile de Dayonis Orozco, sospechoso de asesinar al teniente de Carabineros, Emmanuel Sánchez, en un hecho ocurrido en abril de 2024 en Santiago.

Según resolvió el máximo tribunal colombiano, “la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emite concepto favorable a la solicitud de extradición de Dayonis Junior Orozco Castillo”.

La Corte adoptó la resolución tras concluir que la solicitud presentada por Chile cumple con todos los requisitos exigidos por la ley y por el tratado de extradición vigente entre Colombia y nuestro país.

En esa línea, puntualizó que los delitos por los que Dayonis Orozco es requerido en Chile también están tipificados en la legislación colombiana.

El historial de Dayonis Orozco

Además de ser acusado de asesinar al teniente Emmanuel Sánchez, al sujeto de 29 años también se lo sindica como participante en el secuestro y posterior crimen del ex teniente venezolano, Ronald Ojeda.

De acuerdo con lo reportado, Dayonis Orozco, conocido como El Boti, es sindicado como uno de los líderes de Los Piratas de Aragua, una de las facciones de la organización criminal de origen venezolana, Tren de Aragua.

En nuestro país, había sido detenido dos veces, una por conducir un vehículo robado y la otra por receptación, ambas en 2023. Sin embargo, en ambas oportunidades el tribunal rechazó la prisión preventiva y decretó arresto domiciliario por el primer caso, mientras que para el segundo lo dejó con firma mensual y arraigo nacional.

Luego de escapar de Chile y pasar por Bolivia, Perú y Ecuador, Orozco llegó a Colombia, donde se ocultó durante 12 días antes de ser capturado por la policía.

