Comenzó pago del ex Bono Marzo 2026: ingresa tu RUT y revisa si te corresponde el pago de $66 mil

Las autoridades destacaron que este aporte busca ayudar a las familias en gastos del inicio del año escolar y necesidades básicas.

Este lunes 16 de febrero, comenzó el pago del Ex Bono Marzo 2026, también conocido como Aporte Familiar Permanente, beneficio destinado a familias con menores ingresos y cargas familiares.

De acuerdo al Instituto de Previsión Social (IPS), el monto a entregar este año es de $66.834 por beneficiario.

El beneficio se entrega automáticamente a quienes cumplan con los requisitos establecidos, principalmente familias que reciben alguno de los beneficios sociales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Subsidio Familiar, Asignación Familiar o Maternal, entre otros.

Comenzó pago del Ex Bono Marzo 2026

Para confirmar si te corresponde el pago, el Ministerio de Desarrollo Social habilitó una plataforma online donde puedes revisar tu situación ingresando tu RUT. Este trámite permite conocer si eres beneficiario, la fecha exacta de pago y la modalidad de entrega HACIENDO CLIC ACA.

Los pagos se realizan de manera escalonada, dependiendo del sistema por el cual recibas el beneficio y es a través de depósito en cuenta bancaria, pago presencial en caja o mediante transferencia a cuentas de bancos asociados al sistema social.

Las autoridades destacaron que este aporte busca ayudar a las familias en gastos del inicio del año escolar y necesidades básicas.

Fechas de pago del Ex Bono Marzo 2026