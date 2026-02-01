Bono de Recuperación: el beneficio que se le entregará a damnificados por las lluvias en la RM

El bono se entregará a aquellos que hayan completado la ficha FIBE y se espera que el dinero sea depositado este lunes.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, confirmó la entrega del Bono de Recuperación a los cientos de damnificados por las lluvias que se registraron este sábado en la Región Metropolitana (RM).

Para que quienes necesiten acceder a este beneficio, deben llenar la denominada Ficha Básica de Emergencia (FIBE), la cual comenzó a aplicarse hace ya unas horas.

“La ficha de emergencia que se aplica durante estos graves problemas que estamos viendo, ya comenzó su aplicación a las 11:00 horas“, señaló la autoridad en un punto de prensa desde el Senapred.

En esa misma línea, indicó que “esperamos terminarla hoy día o a más tardar mañana, para que al menos todos los hogares que hayan vivido algún tipo de afectación puedan acceder a una respuesta lo más rápidamente posible por parte del Estado en particular. Ya hemos instruido desde el fondo de emergencia que empecemos a preparar una respuesta desde el Bono de Recuperación”.

Este beneficio comenzó a entregarse, anteriormente, a los damnificados por los incendios en las regiones del Ñuble y el Biobío y corresponde a un monto de $1.500.000. Una vez que completen la ficha FIBE, el pago se realizará una vez a la jefa o jefe de hogar en la CuentaRUT de BancoEstado.

“Si no la tiene, podrá cobrarlo en efectivo en una sucursal del BancoEstado presentando su cédula de identidad”, consignó Chile Atiende.

Balance de las lluvias

En el balance de las lluvias ocurridas en la RM , la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó preliminarmente hay 341 casas afectadas. De ellas, 300 están ubicadas en la comuna de Maipú.

“Respecto a daño a viviendas está en proceso de evaluación, pero de manera preliminar tenemos 341 viviendas con algún nivel de daño, 33 en la comuna de Padre Hurtado, 300 en la comuna de Maipú y ocho en la comuna de Las Condes“, detalló,

Eso sí, dejó en claro que “estos son números preliminares levantados por los municipios, los cuales tienen que ser verificados a través de la aplicación de la ficha FIBE”.