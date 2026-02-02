Ex Bono Marzo, Subsidio Eléctrico y más: todos los beneficios que se entregarán en febrero

Ya comenzó febrero, el segundo mes del año, el cual trae consigo diversas fechas clave para quienes deseen acceder a beneficios, bonos y subsidios, que iniciarán postulaciones, se cerrarán o se pagarán durante las próximas semanas.
En este marco, ChileAtiende dio a conocer su calendario de febrero, donde se detallan todas las fechas clave respecto al pago y postulación a diferentes beneficios estatales.
En esa línea, se destaca que a partir del 1 de febrero empezó a regir el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) tras el reajuste anual por el IPC: Mayores de 65 años: Hasta $231.732. Mayores de 82 años: Hasta $250.275.
Sumado a ello, en febrero se pagarán los bonos que se entregan todos los meses, tales como el Subsidio al Empleo Joven y el Bono a la Mujer Trabajadora.
Estos son los bonos, beneficios, postulaciones y fechas clave de febrero
- 2 de febrero: Inicio de postulaciones del Subsidio a la Retención Laboral.
- 5 de febrero: Termina el plazo para postular al Programa de Recambio de Calefactores (Regiones de La Araucanía y del Maule).
- 6 de febrero: finaliza el proceso de postulación de la Beca del Programa de Apoyo para Estudiantes con Discapacidad de Educación Superior de Senadis.
- 9 de febrero: Cierre de postulaciones del Programa de Recambio de Calefactores (Región de Los Lagos).
- 12 de febrero: Inicia el segundo período de postulación a través del FUAS 2026. En aquella jornada también se entregarán los resultados de la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico.
- 15 de febrero: Finalizan las postulaciones del Programa Mujer Emprende.
- 16 de febrero: Se iniciarán los pagos a personas beneficiarias del SUF, Chile Solidario o Subsistema de Seguridades y Oportunidades que reciben pago habitual la segunda quincena de febrero. Además se entregará el primer pago del Aporte Familiar Permanente 2026 (ex Bono Marzo).
- 20 de febrero: Finalizan las postulaciones a la convocatoria 2026 del Fondo Chile.
- 27 de febrero: Se realiza el pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y Subsidio al Empleo Joven (SEJ) del Sence.