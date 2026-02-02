Ex Bono Marzo, Subsidio Eléctrico y más: todos los beneficios que se entregarán en febrero

En este mes también comenzó a regir el nuevo monto de la PGU. Revisa las fechas clave que tendrá febrero para acceder a bonos u otros beneficios.

Ya comenzó febrero, el segundo mes del año, el cual trae consigo diversas fechas clave para quienes deseen acceder a beneficios, bonos y subsidios, que iniciarán postulaciones, se cerrarán o se pagarán durante las próximas semanas.

En este marco, ChileAtiende dio a conocer su calendario de febrero, donde se detallan todas las fechas clave respecto al pago y postulación a diferentes beneficios estatales.

En esa línea, se destaca que a partir del 1 de febrero empezó a regir el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) tras el reajuste anual por el IPC: Mayores de 65 años: Hasta $231.732. Mayores de 82 años: Hasta $250.275.

Sumado a ello, en febrero se pagarán los bonos que se entregan todos los meses, tales como el Subsidio al Empleo Joven y el Bono a la Mujer Trabajadora.

Estos son los bonos, beneficios, postulaciones y fechas clave de febrero

2 de febrero: Inicio de postulaciones del Subsidio a la Retención Laboral.

Inicio de postulaciones del 5 de febrero: Termina el plazo para postular al Programa de Recambio de Calefactores (Regiones de La Araucanía y del Maule).

Termina el plazo para postular al (Regiones de La Araucanía y del Maule). 6 de febrero: finaliza el proceso de postulación de la Beca del Programa de Apoyo para Estudiantes con Discapacidad de Educación Superior de Senadis.

finaliza el proceso de postulación de la Beca del Programa de Apoyo para Estudiantes con Discapacidad de Educación Superior de 9 de febrero: Cierre de postulaciones del Programa de Recambio de Calefactores (Región de Los Lagos).

Cierre de postulaciones del (Región de Los Lagos). 12 de febrero: Inicia el segundo período de postulación a través del FUAS 2026. En aquella jornada también se entregarán los resultados de la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico.

Inicia el segundo período de postulación a través del En aquella jornada también se entregarán los resultados de la cuarta convocatoria del 15 de febrero: Finalizan las postulaciones del Programa Mujer Emprende.

Finalizan las postulaciones del 16 de febrero: Se iniciarán los pagos a personas beneficiarias del SUF, Chile Solidario o Subsistema de Seguridades y Oportunidades que reciben pago habitual la segunda quincena de febrero. Además se entregará el primer pago del Aporte Familiar Permanente 2026 (ex Bono Marzo) .

Se iniciarán los pagos a personas beneficiarias del que reciben pago habitual la segunda quincena de febrero. Además se entregará el primer pago del . 20 de febrero: Finalizan las postulaciones a la convocatoria 2026 del Fondo Chile.

Finalizan las postulaciones a la convocatoria 2026 del Fondo Chile. 27 de febrero: Se realiza el pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y Subsidio al Empleo Joven (SEJ) del Sence.