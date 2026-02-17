Dino Gordillo bajo la lupa: evalúan denuncia por beso en la boca a menor de edad en festival de Villa Alegre

La Municipalidad y la Oficina Local de la Niñez analizan denunciar al humorista, quien es acusado de besar en la boca a menor de 14 años durante su presentación en la Fiesta Naranja.

El reciente fin de semana, se realizó la tradicional Fiesta Naranja en la comuna de Villa Alegre, donde se presentó el humorista Dino Gordillo, quien está en el centro de la polémica producto de una posible denuncia en su contra.

Durante su presentación, el comediante la habría dado un beso en la boca a una adolescente que subió al escenario. Esto, ante la presencia del público, que ha hecho notar su malestar a través de las redes sociales del municipio.

Bajo este contexto, la Municipalidad de Villa Alegre y la Oficina Local de la Niñez (ONL) están evaluando la presentación de una denuncia contra Dino Gordillo, lo cual se dio a conocer en el Concejo Municipal que se llevó a cabo este lunes.

En este marco, el concejal César Vallejo exigió una revisión institucional del caso, señalando que “como municipalidad y como servidores públicos no podemos quedar ajenos a esta situación. Tenemos que realizar las denuncias correspondientes y la OLN debe activar los protocolos correspondientes a lo que ocurrió con esta menor de edad”.

Desde la alcaldía subrogante, que está a cargo de Consuelo Garrido, afirmaron que se encuentran recopilando antecedentes y que se solicitará un informe jurídico interno para determinar los pasos administrativos y legales a seguir ante el Ministerio Público.

Calificación jurídica está sujeto a la edad de la adolescente

Por parte de la Oficina Local de la Niñez, afirmaron que se contactarán con la familia para establecer la edad que tiene la adolescente (13 o 14 años) y ofrecer acompañamiento.

La encargada de la OLN explicó en la sesión que la tipificación del eventual delito depende de la edad, puesto que en caso de que la joven tenga 14 años podría enmarcarse en el delito de estupro. Si la joven es menor de 14 años, el hecho podría constituir violación.

Sumado a ello, detalló que en caso de que la familia no desee iniciar una acción judicial, “como oficina tenemos la obligación” de denunciar ante el Ministerio Público si los antecedentes lo ameritan, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.