Hija de la desaparecida concejala de Villa Alegre: “La mataron y la hicieron desaparecer”

“No sé si es porque fue un crimen muy bien pensado como para no dejar ningún rastro o si aquí también hay personas dentro del Poder Judicial que tienen miedo de que se sepa la verdad”, dijo Javiera Gallegos.

A casi siete meses de la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, una de las hijas de la mujer, Javiera Gallegos, manifestó que su familia tiene la certeza de que a su mamá “la mataron y la hicieron desaparecer”.

Tras 204 días desde que el 15 de julio se le perdió el rastro a la autoridad comunal, Gallegos dio a conocer los cuestionamientos de la familia respecto del desarrollo de la investigación, y sostuvo que no entiende cómo luego de seis meses no se haya encontrado nada en torno al caso, como el vehículo en que María Ignacia se movilizaba aquella noche.

“Imagínate, nosotros tenemos niños en la familia y ¿cómo le explicamos a un niño que la gente desaparece? Ha sido superdifícil, pero siempre teniendo su memoria presente y recordándola“, dijo Javiera en la entrevista que le concedió a La Tercera, en la que descartó que la desaparición de su madre tenga que ver con los préstamos que realizaba.

Consultada sobre la camioneta y su búsqueda en el río Loncomilla, indicó que “aún están esperando que baje un poco más el río para poder seguir buscando en otros puntos que marcaba el dron como puntos de interés”, aunque apuntó que “lo lógico es que desarmaran el vehículo”.

“Yo creo que aquí lo extraño es que pasen seis meses y aún no hagan una revisión profunda a desarmadurías o a talleres mecánicos. O que a la fecha no tengamos claridad de ciertas cámaras o de lugares concretos donde estuvieron ciertas personas. A mí eso es lo que me parece extraño, que pasen seis meses y la Policía de Investigaciones (PDI) aún no haga ese trabajo”, complementó.

“Hay cosas que llaman mucho mi atención y yo no sé si es porque fue un crimen muy bien pensado como para no dejar ningún rastro o si aquí también hay personas dentro del Poder Judicial que tienen miedo de que se sepa la verdad por amedrentamientos”, dijo al ahondar sobre el tema.

Luego apuntó que “a mi mamá la mataron y la hicieron desaparecer. Y esa es una señal, no es solamente una acción en contra de mi mamá, también en contra de todas las personas que quieran destapar la verdad“.

Qué dijo la hija de la concejala de Villa Alegre del administrador

Respecto de las dudas que ha manifestado sobre lo manifestado por el administrador municipal de Villa Alegre, Rodrigo Cancino, la hija de la desaparecida concejala de Villa Alegre recordó que “es el hijo del matrimonio donde estuvo la última vez mi mamá. Y él vive ahí también, en esa casa. Entonces, por supuesto que para mí es alguien de interés, si es que ha mentido en las declaraciones”.

“Me parece super sospechoso, porque miente y omite cosas en las declaraciones y estamos hablando de un crimen. O sea, no se trata de algo menor. Entonces, ¿por qué alguien mentiría en este contexto? Y eso es lo que a mí me llama la atención. Sobre todo si se trata de alguien que era muy cercano. Mi mamá le tenía mucho afecto a esta persona, era una relación como de tía y sobrino”, añadió.

A continuación, precisó que Cancino “ha mentido en horas de entrada y salida de su casa. También en lo del préstamo. Fue algo que dijo ya cuando se habían cumplido cinco meses, pero nunca lo había mencionado. Y sus papás sí que han mentido harto, porque con ellos mi mamá estuvo la última vez“.

Agregó que con los padres de Cancino “solo he conversado una vez. Me dijeron que mi mamá se había ido cerca de las 12 de la noche, que se había ido tranquila, que no dijo nada extraño, que no habían tomado. Y eso fue como el tercer día desde que desapareció. Luego de eso no he vuelto a hablar con ellos”, concluyó.