Embajador de Israel acusa “campaña de desinformación” por querella presentada contra militar israelí

Según Peleg Lewi, la acusación fue presentada por “sectores palestinos radicales en Chile” que buscan confundir a la opinión pública.

El embajador de Israel, Peleg Lewi, se valió de su cuenta en X para referirse a la querella que presentó la Fundación Hind Rajab (HRF) en contra del ex francotirador del Ejército de Israel, Rom Kovtun, donde se le acusa de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra en la Franja de Gaza.

En la red social, el representante israelí aseguró que “es falso” que el ex militar esté en Chile y acusó que todo “forma parte de una campaña de desinformación“.

“Esta acusación surge de sectores palestinos radicales en Chile y ha sido amplificada por cuentas y medios que buscan importar el conflicto para atacar a Israel y confundir a la opinión pública”, aseveró.

Según Lewi, Rom Kovtun “no está en Chile” y “no existe evidencia creíble que indique lo contrario“. Además, indicó que con la acción judicial se “intenta utilizar el sistema judicial chileno con fines políticos, sin base sólida, alejándolo de su propósito de justicia“. Por lo mismo, continuó, “se promueven acusaciones para presionar e involucrar indebidamente a la Embajada de Israel y a autoridades chilenas en una narrativa dañina“.

El embajador de Israel acusó que con la querella presentada contra el ex francotirador, se está instalando “odio y el antisemitismo”, el cual “algunos fomentan bajo el disfraz del activismo. Es momento de unir, de priorizar la verdad y de no permitir que la desinformación nos divida”.

“Estamos disponibles para colaborar con autoridades y medios sobre la base de hechos verificables y transparencia. Confiamos que los medios examinen los hechos verdaderos antes de publicar”. añadió.

Por último, hizo un llamado a terminar con la “campaña de odio y mentira”.