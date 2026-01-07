Ex consejero de embajador de Israel: quién es Eitan Bloch, el asesor internacional de Kast que tomaría fuerza para el Segundo Piso

Con un fuerte vínculo con Israel, el joven de 32 años nacido en Mendoza ha asumido un rol clave en la OPE, siendo uno de los principales consejeros de Kast en materia internacional.

Tras ganar las elecciones, el presidente electo José Antonio Kast ha dado importantes señales en materia internacional, manifestando su apoyo a la captura de Nicolás Maduro y respaldando la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Lo anterior, en medio de su expedición a Perú, donde se reunió con el presidente José Jerí para abordar temas como migración, seguridad y economía. En este marco, concretó su tercer encuentro con mandatarios sudamericanos, luego de visitar a Javier Milei (Argentina) y Daniel Noboa (Ecuador).

Bajo este contexto, cabe preguntarse sobre las figuras que conforman el equipo que lo asesora en materia internacional, considerando que a raíz de la intervención de EE.UU. en Venezuela, la política exterior se encuentra en el centro de la agenda pública, donde una de las principales incógnitas tienen relación sobre cómo se llevará a cabo la transición de dicho país y cuáles son los países que respaldarán a Trump en la administración de aquella nación.

Kast cuenta con un equipo variado que lo asesora en esta materia, el cual se proyecta para asumir un papel desde La Moneda.

Allí, se encuentran los diplomáticos Jorge Canelas y Hernán Brantes, donde también destaca Eitan Bloch, quien tiene 32 años y nacionalidad argentina.

De acuerdo a Ex-Ante, Bloch es uno de los nombres que se han vuelto recurrentes en las oficinas de “La Moneda Chica”, asumiendo un rol clave en política exterior y correría con ventaja para suceder a Carlos Figueroa como asesor del Segundo Piso en asuntos internacionales. Esto, en cierta parte por sus redes en Argentina, Estados Unidos e Israel, países que apuntan a ser importantes en la administración del republicano.

Quién es Eitan Bloch, el joven ex consejero de embajador de Israel

Eitan Bloch nació en 1993 en Mendoza, donde su padre, el rabino de ascendencia alemana Alejandro Bloch, encabezaba la comunidad judía Bnei Israel (de tendencia reformista-conservadora, conocida como NBI). Tras ello, él junto a su familia se mudó a Montevideo para luego trasladarse a Santiago en 2008.

Estudió en el Instituto Hebreo y es egresado de Derecho en la Universidad Católica. En su trayectoria profesional, Bloch fue asesor del entonces diputado Gabriel Silber (ex DC), quien lo recomendó a la ex embajadora de Israel, Marina Rosenberg, para integrarlo en su departamento político.

En este marco, también se desempeñó como consejero del ex embajador israelí, Gil Artzyeli, quien tuvo varias diferencias con el Gobierno de Gabriel Boric y es cercano a la Comunidad Judía en Chile.