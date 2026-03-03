Operación Renta 2026: guía para declarar tus ingresos y recibir tu devolución sin multas

Prepararse con anticipación es fundamental, ya que errores o retrasos pueden derivar en multas, observaciones o problemas fiscales posteriores.

El nuevo año tributario ya comenzó, y la Operación Renta 2026 se acerca rápidamente. Este proceso permite a los contribuyentes informar los ingresos percibidos durante 2025 y determinar si deben pagar impuestos o si tienen derecho a devoluciones.

Es por eso, que prepararse con anticipación es fundamental, ya que errores o retrasos pueden derivar en multas, observaciones o problemas fiscales posteriores.

La Operación Renta es el procedimiento anual mediante el cual los contribuyentes completan su declaración de impuestos a la renta usando el Formulario 22, consolidando ingresos, retenciones, créditos y beneficios tributarios. Con esta información, el Servicio de Impuestos Internos (SII) calcula el impuesto definitivo de cada persona o entidad.

El trámite permite recibir devoluciones de impuestos, regularizar situaciones pendientes y cumplir con la ley vigente. Es obligatorio para distintos tipos de contribuyentes, como:

Personas con más de un empleador o fuente de ingresos durante el año.

Trabajadores independientes que emitieron boletas de honorarios.

Contribuyentes con ingresos superiores a 13,5 UTA ($11.265.804).

Quienes solicitaron el préstamo tasa cero en 2021 y deben pagar la última cuota.

Personas que, aunque no estén obligadas, quieran solicitar devolución de impuestos o beneficios tributarios.

Empresas, sociedades y personas jurídicas.

Para 2026, el SII ha intensificado la fiscalización, especialmente sobre inversiones, leasing y activos digitales, incluidos criptoactivos. Esto hace necesario que los contribuyentes revisen cuidadosamente sus declaraciones, ya que la fiscalización será más estricta.

Según indicó Ximena Pérez Brito, abogada tributaria y directora de EDIG, uno de los errores más frecuentes es asumir que la información precargada por el SII no requiere revisión. “La información precargada es solo una base; el contribuyente sigue siendo responsable de su declaración. Revisar cada dato es clave para evitar observaciones posteriores”, explica.

Algunas recomendaciones de la especialista son: