“No hay ninguna posibilidad”: el argumento del abogado de Galvarino Apablaza para descartar inminente extradición desde Argentina

Rodolfo Yanzon se refirió al tema luego de que la ex ministra de Seguridad trasandina, Patricia Bullrich, aseguró que se le quitó la calidad de refugiado al ex frentista.

Para este jueves 12 de marzo está prevista la extradición desde Argentina a Chile del ex frentista Galvarino Apablaza, luego que el Ejecutivo trasandino le quitó la calidad de refugiado, según sostuvo la actual senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

No obstante, el abogado de Apablaza, Rodolfo Yanzon, puso en duda las palabras de la ex secretaria de Estado de Javier Milei sobre su cliente, quien está acusado del asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

De acuerdo con lo manifestado por Bullrich en las declaraciones que le entregó al diario Clarín, mientras fue ministra se impulsaron las normativas para quitar la calidad de refugiado al ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

“Le sacamos a todos aquellos que eran pedidos o requeridos por homicidios y asesinatos en sus países, incluyendo a Apablaza, quien está acusado de homicidio en Chile de un dirigente de la UDI“, sostuvo.

“Argentina no puede ser tierra que refugie asesinos”, añadió Patricia Bullrich sobre el caso, y recalcó que quienes “mataron en sus países, tienen que cumplir la pena en sus países“.

En concordancia con los dichos de la ex ministra de Milei, el ahora ex ministro de Seguridad de Chile, Luis Cordero, indicó que la Policía de Investigaciones (PDI) ya realizó las coordinaciones necesarias para viajar a Argentina y trasladar a Chile a Apablaza.

Abogado de Apablaza descarta inminente extradición

Consultado sobre el tema, el abogado de Galvarino Apablaza, Rodolfo Yanzon, descartó de plano la inminente extradición de su cliente.

“Apablaza es refugiado político y mientras ese estatus de refugiado esté vigente, no hay ninguna posibilidad de hablar de otra cosa“, señaló.

Al respecto, argumentó que “el proceso de extradición está concluido. Aunque cayera el refugio, no hay extradición, pero parece que no lo quieren entender“.

“Creo que todo eso tiene que ver más que nada con la asunción de Kast. Que siga el circo, no hay nada serio en todos estos trascendidos. Es todo lo que tengo que decir”, concluyó.