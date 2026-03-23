Contraloría detectó que 910 funcionarios, encargados de administrar o custodiar fondos públicos, realizaron transacciones asociadas a juegos de azar en casinos.

El Ministerio de Defensa Nacional activó mecanismos de fiscalización interna tras conocerse el Consolidado de Información Circularizada N° 20 de la Contraloría General de la República de Chile, el cual detectó que 910 funcionarios encargados de administrar o custodiar fondos públicos realizaron transacciones asociadas a juegos de azar en casinos.

Entre los casos identificados figuran dos funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile y otros diez pertenecientes a la Dirección General de Aeronáutica Civil. A partir de estos antecedentes, la cartera resolvió iniciar acciones específicas de control en ambas instituciones.

Defensa da cinco días a la FACh y la DGAC para informar sanciones a funcionarios ligados a juegos de azar

En ese contexto, el ministerio envió oficios a la Fuerza Aérea y a la DGAC, instruyendo que en un plazo de cinco días informen las medidas adoptadas y los eventuales sumarios administrativos destinados a establecer responsabilidades.

La cartera también subrayó la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno en los servicios dependientes. Según indicó, el objetivo es resguardar la integridad institucional, la confianza pública y el cumplimiento de la legalidad en el ejercicio de la función pública.

De forma paralela, el Ministerio de Defensa emitió un oficio dirigido a todas sus reparticiones, con el fin de instruir una revisión interna que permita detectar posibles situaciones similares a las observadas por la Contraloría.

Finalmente, la autoridad enfatizó que se espera una respuesta oportuna por parte de los organismos involucrados, de modo que las investigaciones y medidas adoptadas permitan determinar eventuales responsabilidades administrativas y prevenir la reiteración de este tipo de hechos.