Querella por injurias: Kaiser rechaza disculpas de Parisi y caso podría llegar a juicio

Este jueves, el líder del PDG, Franco Parisi, y el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se vieron las caras en el Centro de Justicia, luego de que en plena campaña presidencial el exdiputado presentara una querella por injurias y calumnias en contra de quien fue su contendor.

El libertario en su escrito, aludió a diversas entrevistas de Parisi en las que lo criticaba por recibir dieta parlamentaria durante la campaña presidencial, afirmando que “es una corrupción lo que se está haciendo”.

Ante esto, el timonel del PNL decidió llevarlo a la justicia y durante esta jornada se llevó a cabo la primera audiencia, la cual tuvo lugar en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Johannes Kaiser rechazó disculpas de Franco Parisi

Si bien no pudieron llegar a un acuerdo extrajudicial para culminar la causa, en la audiencia el abogado de Kaiser, Maximiliano Murath, aseguró que su cliente estaba dispuesto a conciliar una postura si el querellado pedía disculpas.

Tras ello, Parisi manifestó sus disculpas, señalando que su intención “nunca fue injuriar ni atachar ningún delito o crimen en mis palabras. Básicamente, indicar que hay un problema en el sistema que es injusto para el resto de los candidatos a la presidencia. En ningún caso quise injuriar ni perjudicar la honra de la persona que está siendo en este momento receptor de estas disculpas”.

Sin embargo, Kaiser rechazó las palabras del representante del PDG. “En su momento se presentó incluso un proyecto de ley Kaiser. Se individualizó a mi persona como el representante de toda una forma o tipo de corrupción. Creo que no es satisfactorio simplemente plantear que esto habría sido dentro de lo que es la legítima crítica política, porque no lo es”, expresó, según consignó La Tercera.

A lo que agregó: “La legítima crítica política no individualiza en una persona, en primer lugar. En segundo lugar, no hace creer a la opinión pública que esa persona no es honrada, que en esa persona no puede ser confiada en razón de su uso de recursos públicos y que ese uso de recursos públicos sería ilegítimo. (…) Y en ese sentido, señoría, me parece que es insuficiente todavía la oferta de la contraparte”.

La solicitud de Kaiser

Después de argumentar las razones de su negativa, el abogado de Kaiser expuso que para lograr llegar a un acuerdo, ambos deben llamar a una conferencia de prensa en la que Parisi debe asumir sus palabras para luego pedir disculpas públicas. “Que diga que lo que aparece en la prensa lo dijo él. Y que, por lo tanto, a partir de esos dichos pida disculpas públicas”, dijo Murath.

Por su parte, el abogado del fundador del PDG afirmó que quieren llegar a un acuerdo, pero hizo hincapié en que “hay dichos que no coinciden ni siquiera con los reportes de prensa que se indicaron, porque el señor Parisi nunca lo ha tratado de corrupto, sino que fue el titular de la nota y, si se escuchan los audios, jamás fueron esos los dichos. Por lo tanto, si es que estiman pertinente, se puede manifestar que él nunca lo ha tratado de esa forma”.

Pese a que había un consenso para que esto acabe en disculpas públicas por medio de una conferencia de prensa, no hubo acuerdo sobre las palabras que se deben emitir. Por esta razón, el tribunal fijó una nueva audiencia (14 de mayo) para que ambos lleguen con un texto de disculpas acordado. En caso de que esto no suceda, en esa misma instancia se acordará una apertura de juicio simplificado.