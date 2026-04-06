Abogado de Galvarino Apablaza asegura que sigue en Argentina y que “volvió más de una vez a su casa y ni se dieron cuenta”

El abogado Rodolfo Yanzón se refirió a la fallida detención de Apablaza y tildó la recompensa que ofrece el gobierno como “una tontería”.

El abogado de Galvarino Apablaza en Argentina, Rodolfo Yanzón, aseguró que su representado sigue en suelo trasandino y que salió de su casa “solo dos horas antes de que llegara la policía” a detenerlo, y que incluso volvió a su domicilio.

El defensor del ex frentista acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, sostuvo que “no tenía impedimento de salir de su casa” el pasado 1 de abril, fecha en que se firmó la orden de detención.

Bajo este contexto, Yanzón sostuvo que Apablaza “salió el mismo día de su casa a una actividad personal, dos horas antes, y se encontró con este problema“.

A lo que agregó: “Podrían haberlo encontrado perfectamente y estaríamos con otra información, (con Galvarino Apablaza) ilegalmente en Chile. Afortunadamente no sucedió”. Ante esto, reiteró que recurrirán a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de frustrar la extradición.

De hecho, el abogado aseveró que su defendido volvió “más de una vez a su casa y ni se dieron cuenta“. “Él está disponible y a la espera de que esto se pueda revertir”, expresó. De esta manera, descartó la hipótesis sobre una fuga con mayor preparación: “Todo eso es parte de la creatividad”.

Abogado de Galvarino Apablaza abordó la recompensa que ofrece el gobierno argentino

Respecto a la recompensa de 20 millones de pesos argentinos que está ofreciendo el gobierno de ese país a quien entregue información que permita dar con el paradero de Apablaza, el jurista la calificó como “una tontería”.

Junto con ello, cuestionó el sistema judicial chileno, asegurando que “no hay garantías para un debido proceso y justo”, debido a que a su juicio existe “una persecución política continua contra los militantes de izquierda”.

“(La familia de Apablaza) fue seguida por personal policial, enviados por el Ministerio de Seguridad y con el acuerdo de las autoridades chilenas. No atravesamos un buen momento, pero vamos a resistir y emplear todas las armas disponibles, jurídicas, políticas e institucionales para revertir esta situación”, sostuvo.