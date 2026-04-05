Kast parte a Argentina y advierte sobre Apablaza: “La justicia va a llegar y tendrá que rendir cuentas”

Antes del viaje, el mandatario destacó los ejes de seguridad y pasos fronterizos con Argentina. “Tenemos enemigos comunes”, señaló el jefe de Estado.

Fiel a la tradición diplomática chilena, el presidente José Antonio Kast partió este domingo a Buenos Aires, Argentina, en lo que constituye su primer viaje oficial al exterior desde que asumió el gobierno el 11 de marzo.

“Como ha sido costumbre en la historia de nuestra patria, el primer viaje se hace en la República hermana de Argentina. En esta misma fecha viajó el presidente Piñera en su momento, el presidente Boric, siempre en los primeros días de abril”, señaló el mandatario antes de abordar el avión.

Kast viajó acompañado por una delegación que incluye al canciller Francisco Pérez Mackenna, la ministra de Seguridad Trinidad Steinert, el ministro de Obras Públicas Martín Arrau y la subsecretaria de Relaciones Exteriores en temas económicos.

La composición del equipo refleja los focos del encuentro. “Para nosotros es muy importante fortalecer la agenda conjunta con Argentina en distintas áreas, porque estas áreas son primordiales para nosotros en temas de pasos internacionales, en temas de seguridad”, explicó.

El mandatario también enmarcó el viaje en la lucha contra amenazas transfronterizas.

“El crimen organizado y el narcotráfico trasciende las fronteras, por lo tanto, es muy importante lo que vamos a conversar y acordar en conjunto con el gobierno argentino”, afirmó.

Y acotó: “Hoy día tenemos enemigos comunes, esos enemigos comunes que atacan a nuestras naciones y que en conjunto tenemos que enfrentar. Por lo tanto, es un buen momento para estrechar los lazos, para ir cerrando ciertos temas que pueden potenciar a ambas naciones”.

Kast sobre Apablaza: “El mundo sabrá quién es quién”

El caso del exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Galvarino Apablaza —prófugo de la justicia argentina tras una fallida orden de detención la semana pasada— marcó el tono político del viaje.

La defensa del exfrentista anunció que no se entregará porque sería “refrentar un acto absolutamente ilegal”, pero Kast descartó ese argumento.

“Ha quedado claro que el señor Apablaza es un prófugo de la justicia y agradecemos la colaboración que ha prestado el gobierno argentino”, afirmó Kast previo a tomar el vuelo a Argentina.

“Más allá de lo que diga la defensa de un prófugo de la justicia, todos hoy día saben quién es quién. Si alguien como el señor Apablaza ha estado por tantos años evadiendo a la justicia y hoy día además se da a la fuga, señalando que en Chile no hay garantías para un juicio justo, creo que el mundo sabrá quién es quién”, agregó.

Kast fue enfático en que el tema no quedará sin resolución.

“En este caso la justicia va a llegar y tarde o temprano el señor Apablaza tendrá que rendir cuentas ante la justicia chilena y realizaremos todas las gestiones que sean pertinentes ante el gobierno de Argentina, o ante cualquier gobierno, para encontrar a una persona que está prófuga por su eventual participación en el crimen atroz de Jaime Guzmán”, concluyó.