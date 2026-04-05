Defensa de Apablaza presentará denuncia ante la ONU por violación a la Convención de Refugiados

El abogado del ex frentista, Rodolfo Yanzon, recordó que todavía se está discutiendo judicialmente la vigencia del refugio político de su cliente.

El abogado defensor del ex frentista Galvarino Apablaza, Rodolfo Yanzon, confirmó que presentará una denuncia ante las Naciones Unidas (ONU) por violación a la Convención de Refugiados tras la orden de detención cursada en contra de su cliente.

El profesional aseveró que Apablaza “no se va a presentar, porque sería refrendar un acto absolutamente ilegal“, y argumentó que el proceso de extradición “está finalizado hace 16 años”.

Yanzon recordó, además, que todavía se está discutiendo judicialmente la vigencia del refugio político de su cliente en el país trasandino.

“Lo que están haciendo es una vez más violar la Convención de Refugiados. Lo vamos a denunciar en las próximas horas ante Naciones Unidas”, dijo.

Añadió que, “sin perjuicio de ello, nosotros vamos a esperar a que regrese el juez Ariel Lijo para que deje sin efecto esa orden de detención firmada por una jueza que desconoce absolutamente el caso“.

La recompensa por la captura de Galvarino Apablaza

El abogado de Galvarino Apablaza se refirió al recurso que presentarán ante la ONU en medio de la búsqueda en Argentina del acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán, y el secuestro de Cristián Edwards.

El Ministerio de Seguridad trasandino ofreció una recompensa equivalente a más de 13 millones de pesos chilenos a quienes entreguen datos que permitan su captura.

Además, luego de que el operativo que lo fue a buscar al domicilio donde se suponía que se estaba quedando, se activaron las coordinaciones entre la policía argentina y la PDI.