Cerna cierra filas con el Gobierno y asume responsabilidad por salida de exjefa de Inteligencia de la PDI

En medio de la expectación que había por las explicaciones que daría en el Congreso, el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, se ciñó a la versión dada por el Gobierno: la salida de la exjefa de Inteligencia de la policía civil, Consuelo Peña, fue una decisión de carácter institucional.

Desde que la PDI informó el 22 de marzo su desvinculación, quedó la incógnita de por qué la tercera en el escalafón institucional salía de su puesto y de dónde provino la orden. Más aún cuando trascendió que la ministra de Seguridad Trinidad Steinert pidió a Cerna, dos días después de su aterrizaje en La Moneda, los fundamentos de una decisión que Consuelo Peña había tomado en el ejercicio de sus funciones y mientras ella era fiscal: trasladar a funcionarios de la PDI Tarapacá a raíz de una investigación de contrainteligencia. Uno de estos funcionarios, Mauricio Fuentes, fue señalado como cercano a la exfiscal.

Adicionalmente, Steinert solicitó antecedentes de una investigación por presunta tenencia de drogas, en la que el hijo de Consuelo Peña figuraba como testigo.

Por ende, la salida de Peña, que habría sido pedida por Steinert el 20 de marzo y cursada dos días después, fue leída al interior de la institución como una especie de pasada de cuenta de la ministra entrante. También, debido a que Peña era bien evaluada en las filas de la PDI y a que los llamados a retiro suelen darse a inicio o fines de año.

No obstante, la propia Steinert se encargó de asegurar que la decisión había sido de carácter institucional y de que no tenía rencillas personales con nadie. El presidente José Antonio Kast reforzó esta versión el martes pasado.

La exjefa de Inteligencia Consuelo Peña. FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO

La explicación de Cerna

Hoy fue el turno de Cerna, sobre quien había gran expectación debido a que se enfrentaba a una particular encrucijada: apegarse a la versión del Gobierno, y abrir cuestionamientos en sus filas, o quitarle el piso a su jefa civil.

“Quien toma las decisiones en la PDI es este director general, y así lo he hecho durante más de dos años que estoy a cargo de la misma”, zanjó en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados que inicialmente iba a ser secreta.

En el caso de la exprefecta, dijo, su solicitud se fundó en el artículo 92 del estatuto del personal, “que establece que el personal que cumpla 30 años de servicio efectivo deberá elevar su solicitud de retiro, siendo facultativo para el director general darle curso o no, sin expresar causa para ello”.

“La respectiva solicitud fue dirigida a la autoridad mediante oficio respectivo, cumpliéndose así con todas las etapas previstas en el ordenamiento jurídico. Al momento de cursar su solicitud de retiro, la prefecta general Consuelo Peña San Miguel contaba con más de 36 años de servicio en la PDI, y nuestra normativa institucional establece que la carrera de los oficiales policiales podrá prolongarse como máximo hasta los 38 años de servicio, y después de ello procede el retiro absoluto por el solo Ministerio de la Ley”, añadió.

06 DE ABRIL DE 2026/VALPARAÍSO. El director de la PDI Eduardo Cerna en la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara de Diputados FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS.

“Este cambio de fecha no es atípico ni irregular”

Junto con destacar la trayectoria profesional de Peña, el jefe de la PDI desdramatizó la fecha en la que se le llamó a retiro. “Si bien anualmente se materializa la renovación del alto mando institucional, ello no limita a adoptar decisiones al respecto en momentos distintos, situación que se ha presentado a lo largo del tiempo. Un ejemplo de ello es que desde el 2022 a la fecha se ha cursado el retiro de 48 oficiales generales, y en 16 de ellos fue en periodos distintos del año, lo que representa que un tercio ha sido modificado en distintas fechas”, argumentó.

“Y por otra parte, desde el 2019 a la fecha se ha cursado el retiro de 16 directores generales, o sea, 16 directores, los que han permanecido en estos grados un promedio de 1,7 años, es decir, ellos también pasaron el retiro en fechas distintas de los cambios normales del alto mando. Eso da fe o evidencia que este cambio de fecha no es atípico ni irregular. Es más, en los últimos 10 años ciertos cargos han durado un año y menos en sus funciones en la misma subdirección”, acotó.

“Es un procedimiento reglado”

Adicionalmente, informó que cursó la solicitud de retiro el 20 de marzo y que le notificó a Peña de esto por vía telefónica. También que se comprometió a conversar personalmente con ella una vez que él regresara a Santiago, debido a que tenía que asistir al funeral del sargento de Carabineros Javier Figueroa en Puerto Montt.

“Fue el día siguiente, sábado de la tarde, noche, conversamos personalmente, y además reservada con la subdirectora”, dijo. Cerna evitó despejar quiénes participaron en esta decisión. “Me permito indicar que ya lo expliqué en la pregunta anterior. Solo puedo reiterar que es un procedimiento reglado y previamente establecido en la ley. He nombrado a todos los actores o las autoridades intervinientes“, se limitó a decir.