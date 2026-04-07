No reconoció autoatentado: qué dijo Rojas Vade en su nueva declaración ante la PDI

Llegó acompañado de su madre al cuartel del BIPE Antisecuestros de Ñuñoa, donde permaneció durante una hora.

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El ex convencional Rodrigo Rojas Vade prestó declaraciones por segunda vez ante la Policía de Investigaciones (PDI), luego de que la madrugada del pasado 12 de marzo apareció golpeado a un costado de la Ruta 78.

De acuerdo con lo reportado, este lunes llegó acompañado de su madre al cuartel del BIPE Antisecuestros de Ñuñoa, donde permaneció durante una hora.

En su primera declaración, entregada el 16 de marzo en el Hospital San Juan de Dios, el ex convencional contó que salió de su casa a comprar cigarrillos y que en el camino de regreso perdió el conocimiento.

Consultado en ese momento si sabía qué le ocurrió, quién lo golpeó, le hizo los rayados y amarró, les dijo a los detectives que no recordaba nada.

La nueva declaración de Rojas Vade ante la PDI

Según fuentes cercanas a la investigación del caso, en su segunda declaración ante la policía civil, Rojas Vade no admitió un autoatentado.

No obstante, sí reconoció que habitualmente le ocurre que hay episodios en su vida que con posterioridad no logra recordar.

Las mismas fuentes a las que aludió radio Biobío indicaron que en concreto les dijo a los detectives que “hace cosas sin conciencia” y que “después no se acuerda”.

Si bien el examen del Servicio Médico Legal marcó 0,0 de presencia de alcohol en su sangre, hasta la fecha se desconocen los resultados del test toxicológico del ex convencional.