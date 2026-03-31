VIDEO – “Andaba alegre”: revelan nuevas imágenes de Rojas Vade previo al presunto atentado

El registro de una cámara de seguridad fue grabado una hora antes de que el ex convencional fuera encontrado en la Ruta 78.

En las últimas horas se dieron a conocer nuevas imágenes de la noche en que Rodrigo Rojas Vade sufrió el presunto autoatentado.

Reportajes T13 accedió a la grabación de una cámara de seguridad de un almacén de Melipilla, en la que se puede ver al ex miembro de la Convención Constitucional una hora antes de haber sido encontrado a un costado de su auto en la Ruta 78.

La dueña del local conversó con el ex miembro de la extinta Lista del Pueblo por cerca de dos minutos y le vendió una cajetilla de cigarros. “Andaba alegre“, recordó la mujer. Junto con eso, aseguró que cuando lo vio lo reconoció de inmediato pero “hace rato” que no pasaba por ahí.

Las nuevas imágenes datan de la noche del 11 de marzo y serían claves para que la Policía de Investigaciones (PDI) determine qué fue lo que ocurrió ese día que culminó con Rodrigo Rojas Vade a un costado de la carretera, siendo ingresado en riesgo vital en un centro asistencial.

Si bien no se descarta ninguna hipótesis, la que ha tomado fuerza es la de un autoatentado. Sobre todo luego de que en la casa del ex convencional se encontrara una mochila con las mismas amarras con las que fue hallado en sus manos.