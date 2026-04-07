Violencia escolar: las cautelares con las que quedó la alumna que amenazó con tiroteo en colegio de Villarrica

Los mensajes que advertían un presunto tiroteo para este martes 7 de abril se publicaron en una cuenta anónima de Instagram.

FACEBOOK.

El Tribunal de Garantía de Villarrica formalizó a la alumna de un colegio de Villarrica que amenazó con un tiroteo al interior del establecimiento, tras lo cual le dictó dos medidas cautelares.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, se trata de una escolar de 18 años del Liceo Bicentenario Politécnico de Villarrica, en la Región de La Araucanía, la que sostuvo que utilizaría un fusil AK-47.

El director del colegio reportó lo ocurrido y dijo que los mensajes que advertían un presunto tiroteo para este martes 7 de abril se publicaron en una cuenta anónima de Instagram del tipo “confesiones”.

Tras conocer la denuncia, el Ministerio Público contactó a personal especializado de OS-9 de Carabineros, que inició de inmediato la investigación.

Las cautelares que recibió la alumna que amenazó con tiroteo

Las diligencias permitieron establecer quién había hecho la publicación y la posterior detención de la estudiante, alumna de cuarto medio del mismo establecimiento.

Según detalló el jefe de la IX zona de Carabineros de La Araucanía, general Miguel Herrera, “personal del OS9 inició las diligencias, logrando dar con la dirección de la IP desde donde se suben las amenazas, logrando la detención de una persona mayor de edad, la cual fue puesta a disposición del Ministerio Público”.

En la audiencia de formalización, la Fiscalía explicó que la escolar no solamente publicó las alertas de tiroteo en el liceo, sino que también administraba la cuenta desde donde se difundieron.

Finalmente, el Tribunal de Garantía de Villarrica formalizó a la escolar por el delito de amenazas simples, la que quedó con las medidas cautelares de prohibición de salir del país y de usar el perfil de Instagram que empleó para difundirlas.