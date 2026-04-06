Mineduc y suspensión de clases por amenazas de ataques: “No podemos permitir que se generalice el pánico”

Mineduc recalcó que “eso es algo que el establecimiento tiene que tener protocolos para reaccionar oportunamente según sea la gravedad de la situación”

Daniel Rodríguez, subsecretario de Educación, se refirió a la decisión de colegios y establecimientos educacionales de diversas regiones de suspender las clases, ante una serie de anuncios de supuestos episodios de violencia escolar, tras el fatal ataque ocurrido en Calama.

Así, en Villarrica se conoció el caso de una estudiante de 18 años que fue detenida tras indicar en redes que este martes habría un tiroteo en su liceo con un fusil AK-47.

A esto se suma la postura del Colegio Mar Abierto de Valparaíso de informar la suspensión de clases, luego que surgieran una serie de posteos en internet que apuntaban a que “en cualquier momento me hago una Calama”.

Si bien en el Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso también se registraron estos mensajes de odio, pero el sostenedor decidió seguir con las clases normales.

En declaraciones a radio Cooperativa, el subsecretario Rodríguez explicó que “en el caso del Eduardo de la Barra, el sostenedor fue autónomo en determinar que no correspondía la suspensión de clases. Y es difícil y no corresponde que el Ministerio de Educación tenga una especie de tuición global sobre lo que está pasando”.

Esto, porque “no se conoce lo que está pasando en cada uno de esos de esos lugares y a qué responde. Y en ese sentido, el establecimiento es el que mejor conoce su situación y el que puede tomar las medidas que corresponda”.

La autoridad del Mineduc recalcó que “eso es algo que el establecimiento tiene que tener protocolos para reaccionar oportunamente según sea la gravedad de la situación porque tampoco podemos ni permitir que se generalice el pánico y mucho menos que se que se interrumpa el desarrollo de las clases”.