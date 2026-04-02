Por amenazas de tiroteos: los colegios que suspendieron las clases este jueves 2 de abril

La última encuesta Cadem reveló que una inmensa mayoría de los consultados se mostró a favor de fortalecer la seguridad en los colegios y liceos.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El asesinato de la inspectora María Victoria Reyes en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama despertó las alarmas entre las autoridades educacionales y de la policía, por lo que algunos colegios suspendieron las clases este jueves 2 de abril debido a amenazas de tiroteos en los establecimientos.

Luego de lo ocurrido en Calama y de otros casos de violencia escolar ocurridos en los últimos días en Curicó, Angol, Concepción y Rancagua, en las últimas horas se alertó de otros casos potenciales, por lo que se decidió que los alumnos no asistieran a los colegios.

El temor que estos hechos han generado entre la ciudadanía quedó de manifiesto en la última encuesta Cadem, según la cual una inmensa mayoría de los consultados se mostró a favor de fortalecer la seguridad en los colegios y liceos.

En concreto, el 92% está de acuerdo con instalar cámaras de vigilancia al interior de los colegios, el 86% con instalar detectores de metales en las entradas, 82% con poner cámaras de reconocimiento facial y 81% con permitir la revisión de mochilas dentro de los recintos.

Los colegios que suspendieron las clases por las amenazas

Uno de los establecimientos que suspendieron las clases este jueves para prevenir nuevos casos de violencia escolar es el Colegio Salesianos de Linares, en la Región del Maule.

De acuerdo con lo reportado, la medida se adoptó luego de que en uno de los baños del recinto se encontró un mensaje en el que se anunciaba un tiroteo para esta jornada.

Mediante un comunicado, el establecimiento explicó que se trata de una “medida preventiva” que tiene como finalidad “resguardar la seguridad y fortalecer las acciones de cuidado y acompañamiento de toda la comunidad educativa”. Informó también que los antecedentes ya se entregaron a Fiscalía.

Otros tres colegios de la ciudad de Antofagasta también suspendieron las clases luego de recibir amenazas. Se trata de los liceos A-14, B-13 y la escuela F-94.

El coronel de Carabineros Luis Muñoz, de la Prefectura Antofagasta, indicó que “estas denuncias están siendo entregadas de forma oportuna al Ministerio Público, que está decretando algunas medidas de protección hacia los establecimientos educacionales, las que serán concretadas mediante rondas periódicas y comunicación prioritaria”.