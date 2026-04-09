Recaudó $860 mil millones con robo de cobre: cómo operaba la banda criminal del hermano de Helhue Sukni

El trabajo policial permitió la captura de 28 delincuentes, además de incautar 187 toneladas de cobre, 11 armas, 63 propiedades y 40 vehículos.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Este jueves serán puestos a disposición de los tribunales los 28 integrantes de una banda criminal dedicada al robo y exportación ilegal de cobre, entre los cuales figura Abdel Karim Sukni Guadalah, hermano de la abogada Helhue Sukni.

La captura de los antisociales la realizaron efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de la investigación denominada Operación Alto Voltaje.

Los detectives allanaron 49 viviendas en siete regiones del país y lograron la captura de los integrantes de la agrupación delictiva, los que formaban parte de dos familias.

Así operaba la banda del hermano de Helhue Sukni

De acuerdo con los datos proporcionados por la Fiscalía Regional de Los Lagos, los delincuentes lograron recaudar 860 mil millones de pesos a través de la venta y devoluciones de IVA vinculadas a exportaciones.

La fiscal regional (s), María Angélica de Miguel, explicó que los detenidos “tenían la experiencia porque trabajaban directamente o pertenecían a empresas subcontratistas de empresas telefónicas o de energía eléctrica, y de esa manera obtenían este cableado”.

Con posterioridad, otros involucrados procesaban el cobre robado en chatarrerías y centros de acopio, luego de lo cual lo trasladaban al norte del país “a través de camiones que pertenecían a este clan familiar, o que eran arrendados por ellos“, según detalló la persecutora Tamara Molina.

“Aquí viene la figura de un intermediario que es importante… Un pasamano, que tomaba esta mercancía y la traspasaba a otro clan familiar”, complementó.

Por su parte, la PDI añadió que la carga “llegaba hasta la comuna de Alto Hospicio, para luego ser exportada por el puerto de Iquique hacia Asia“.

El trabajo policial indicó que, con el propósito de dar la apariencia de legalidad, los sujetos utilizaban empresas de fachada, facturas falsas y documentación tributaria alterada. De esta forma consiguieron acceder al IVA exportador, con devoluciones que superaron los $58 mil millones.

La labor policial permitió incautar 187 toneladas de cobre, 11 armas, 63 propiedades y 40 vehículos. Además, se congelaron 81 cuentas bancarias.