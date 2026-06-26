Alerta Ambiental en la RM: las medidas que rigen y qué patentes tienen restricción vehicular este viernes 26 de junio

La autoridad regional confirmó que la declaración de Alerta Ambiental conlleva tanto restricciones como multas en caso de desacatos.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana confirmó que decretó Alerta Ambiental para este viernes 26 de junio, debido a la mala calidad del aire en la capital, por lo que hay cambios en la restricción para aquellos vehículos que no cuentan con sello verde.

Según lo detallado, la medida se adoptó tras la recomendación en ese sentido por parte de la Seremi del Medio Ambiente.

De acuerdo con lo que explicó la autoridad regional, la decisión busca proteger la salud de los habitantes de la región.

La autoridad regional confirmó que la declaración de Alerta Ambiental conlleva tanto restricciones como multas en caso de desacatos.

Las medidas por la Alerta Ambiental en la Región Metropolitana

A raíz de esta nueva Alerta Ambiental en la RM, la autoridad recordó que está absolutamente prohibido prender calefactores a leña y derivados de madera (excepto pellets) en toda la región.

Además, tampoco se pueden realizar quemas agrícolas, disposición que está vigente desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre.

En esa línea, confirmó que las fiscalizaciones destinadas a comprobar que la ciudadanía cumpla con las medidas estarán a cargo de Carabineros y funcionarios de la Seremi de Salud y de los municipios.

De igual forma, se llamó a la población a no hacer actividades físicas intensas al aire libre, “particularmente durante las horas de mayor contaminación“.

Las patentes con restricción vehicular este viernes 26 de junio

En el caso de los automóviles, station wagons y similares con sello verde, este viernes no pueden circular los vehículos cuyas patentes finalicen en los dígitos 6 y 7.

Por su parte, para aquellos sin sello verde, la restricción vehicular rige para los que tienen patentes finalizadas en los dígitos 2, 3, 4 y 5.

Además, se debe tener en cuenta que estos vehículos tienen prohibición absoluta para circular dentro del anillo Américo Vespucio, cualquiera sea el último dígito de la placa patente.

Respecto de aquellas motocicletas inscritas antes de 2010, la restricción afecta este viernes a aquellas cuyas patentes terminen en 6 y 7.

En cuanto a los buses sin sello verde, la prohibición de circular se aplicará entre las 10:00 y 16:00 horas y afecta a las patentes finalizadas en 2, 3, 4 y 5.

Por último, los camiones sin sello verde tendrán restricción vehicular dentro del anillo Américo Vespucio desde las 10:00 y hasta las 18:00 horas, también para los dígitos 2, 3, 4 y 5.